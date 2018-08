Kylie Jenner festeggia il ritorno dei suoi addominali | sette mesi dopo la nascita di

Kylie Jenner festeggiava il fatto di non essere incinta pochi mesi prima di esserlo davvero : Col senno di poi... The post Kylie Jenner festeggiava il fatto di non essere incinta pochi mesi prima di esserlo davvero appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner e Apple creano una crema viso contro la luce blu dei cellulari : La social mogul, imprenditrice beauty che ha raggiunto il successo con la sua linea Kylie Cosmetics, e neo mamma ventunenne della piccola Stormi, di poco più di sei mesi, avrebbe concluso un accordo con Apple per creare una crema che protegge dalle radiazioni di luce blu dei cellulari. La rivelazione sarebbe stata fatta in un’intervista con la rivista americana DailyDay.Us dall’amica Anastasia Karanikolaou. LEGGI ANCHE7 motivi del successo ...

Kylie Jenner ha platealmente evitato Nicki Minaj agli MTV VMA 2018 e c’è un video di quel momento : Drama queens The post Kylie Jenner ha platealmente evitato Nicki Minaj agli MTV VMA 2018 e c’è un video di quel momento appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner ha spiegato perché ha tenuto segreta la gravidanza : Non aveva mai confermato di essere incinta The post Kylie Jenner ha spiegato perché ha tenuto segreta la gravidanza appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : i meme più divertenti - da Kylie Jenner ad Ariana Grande e Nicki Minaj : LOL The post MTV VMA 2018: i meme più divertenti, da Kylie Jenner ad Ariana Grande e Nicki Minaj appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2018 : Kylie Jenner in versione business woman per sostenere il fidanzato Travis Scott : Il rapper si è esibito durante il main show The post MTV VMA 2018: Kylie Jenner in versione business woman per sostenere il fidanzato Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner chiarisce lo stato della sua relazione con Travis Scott : Interessante The post Kylie Jenner chiarisce lo stato della sua relazione con Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Travis Scott accompagna Kylie Jenner a fare shopping di gioielli per il suo compleanno : Bling Bling The post Travis Scott accompagna Kylie Jenner a fare shopping di gioielli per il suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner rivela i folli regali di compleanno da parte di Travis Scott : Cool mom, cool daddy The post Kylie Jenner rivela i folli regali di compleanno da parte di Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Bella Hadid e The Weeknd sono andati insieme alla festa di compleanno di Kylie Jenner : Ormai sono ufficialmente tornati insieme The post Bella Hadid e The Weeknd sono andati insieme alla festa di compleanno di Kylie Jenner appeared first on News Mtv Italia.

I 21 anni di Kylie Jenner - fra ritocchini - Instagram e un impero milionario : Kylie Jenner compie 21 anni, fra ritocchini, un impero milionario e milioni di follower su Instagram. La sorella minore di Kim Kardashian è cresciuta e da “brutto anatroccolo” si è trasformata in uno strepitoso cigno. Cresciuta sotto i riflettori a causa del reality di famiglia, Al Passo con i Kardashian, Kylie, classe 1997, ha dovuto presto fare i conti con la ferocia dei social e il bullismo. Da quell’esperienza ne è uscita ...

Kylie Jenner festeggia 21 anni con la figlia Stormi e con le sorelle in una festa scatenata : Sempre più al top, Kylie Jenner. La miliardaria più giovane del mondo (appena eletta in tal senso dall’autorevole Forbes), la più piccola della nidiata Kardashian-Jenner, un’imprenditrice fin dalla minore età o quasi (incredibile querelle con Kylie Minogue inclusa), già mamma della tenera Stormi, compie ventun anni. L’età che un tempo segnava l’ingresso ufficiale nell’età adulta e che negli USA ancora oggi ...

Kylie Jenner : dentro la festa per i suoi 21 anni - con i cocktail dedicati alle situazioni sentimentali : Un party esagerato The post Kylie Jenner: dentro la festa per i suoi 21 anni, con i cocktail dedicati alle situazioni sentimentali appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner cambia idea e torna a mostrare il viso di Stormi in due adorabili foto su Instagram : In occasione del suo 21esimo compleanno The post Kylie Jenner cambia idea e torna a mostrare il viso di Stormi in due adorabili foto su Instagram appeared first on News Mtv Italia.