Juventus | Marotta e Mendes contro l' Uefa | ' Meritava Cristiano Ronaldo'

Calciomercato Juventus - la prossima estate altri due grandi colpi : Marotta prova ad anticipare tutti [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato in modo positivo il campionato di Serie A, almeno dal punto di vista dei risultati mentre per il gioco la squadra deve ancora crescere molto. L’obiettivo è vincere tutto e nelle prossime partite è necessario un cambio di passo, il tecnico Massimiliano Allegri deve trovare le giuste soluzioni. La dirigenza è stata protagonista di un mercato veramente importante ma si pensa anche ...

Milinkovic-Savic alla Juventus? Sentite le parole di Marotta… : Juventus, Beppe Marotta ha parlato del possibile arrivo in casa bianconera del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic “Milinkovic-Savic è un grandissimo talento, sicuramente diventerà un campione, ma non posso che limitarmi a questo. Noi abbiamo giocatori di grandissimo prestigio, Milinkovic è un giocatore ottimo ma noi siamo felici della rosa che abbiamo allestito”. Lo dice l’ad della Juventus, Beppe Marotta, ai ...

Esordio con vittoria per la Juventus B davanti a Marotta : Debutto vincente dell'Under 23 bianconera nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Cuneo con rete decisiva di Zanimacchia, in tribuna al Moccagatta anche Marotta e Paratici, prima del fischio d'...

Squadre B - storico esordio della Juventus under 23 in coppa Italia : c'è anche Marotta sugli spalti : Il risultato per una volta è davvero l'ultima cosa a cui pensare. La sfida di coppa Italia di serie C tra la Juventus under 23 e il Cuneo infatti segna l'inizio di una nuova fase del calcio del nostro ...

Juventus - MAROTTA : "CRISTIANO RONALDO? UN'ECCELLENZA"/ "Inter? Non so se è l'anti-Juve..". E su Marchisio... : JUVENTUS, MAROTTA:"Cristiano RONALDO? Un'eccellenza". L'ad bianconero prima della gara con il Chievo fa il punto sui temi caldi: dalle rivali a CR7 fino all'addio di Claudio Marchisio.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:24:00 GMT)

Chievo-Juventus - Marotta prima del match : lo scambio Bonucci-Caldara e la squadra più pericolosa per lo scudetto : La Juventus in campo contro il Chievo, prima del match importanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “l’Inter ha avuto un procedimento di crescita importante, non so se sia l’anti-Juve ma nella griglia delle prime rientra sicuramente. Cristiano Ronaldo è un prototipo di grande eccellenza. Con le sue giocate darà un apporto importante al calcio italiano. È il nono campionato dell’era Agnelli, ...

Juventus - Marotta : "Inter tra le prime. Marchisio? Lo ringraziamo" : ... al Bentegodi, tutto esaurito, di Verona contro il Chievo, Beppe Marotta ha parlato della nuova stagione ai microfoni di Sky Sport. In primis il "battesimo" dell'Inter, a questo punto la principale ...

Juventus - Marotta riparte da Rabiot : TORINO - Si è chiuso il mercato estivo, ma le trattative continuano. La Juventus ha salutato Claudio Marchisio , che ha rescisso il contratto dopo 25 anni, ma ha rimandato al futuro, gennaio o giugno ...

Juventus - Marotta dal Real Madrid ha preso anche il mago dei muscoli : TORINO - Cristiano Ronaldo è stato il pezzo pregiato, ma lo shopping Real di Beppe Marotta e Fabio Paratici non si è limitato al campo e al cinque volte pallone d'oro. Dai campioni d'Europa i ...

Juventus - il piano segreto per Milinkovic-Savic : il serbo adesso è a un passo da Torino - trionfo di Marotta : Tutti sulle tracce di Sergei Milinkovic-Savic , il centrocampista serbo della Lazio che fa gola a ogni squadra del globo, o quasi: dal Milan al Real Madrid e fino alla Juventus. E, alla fine, ...

Juventus - la priorità di Marotta : blindare Pjanic : La Juventus passa alla fase due del mercato: ha stupito tutti acquistando Cristiano Ronaldo e piazzando colpi di spessore come Cancelo, Emre Can e Bonucci; ora l'obiettivo è proteggere i suoi gioielli ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

Juventus - in difesa i conti non tornano : tifosi preoccupati e Marotta… : Juventus alle prese con una seconda fase di calciomercato un po’ controversa, i tifosi nutrono qualche perplessità in merito alle recenti novità in difesa La Juventus, dopo il clamoroso exploit Cristiano Ronaldo ed altri colpi da 90, sta conducendo un mercato che in questa seconda fase lascia un po’ perplessi. I dubbi nascono in merito alla difesa bianconera. Chi saranno i centrali a disposizione di Allegri? Si domandano al ...

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...