Jennifer Lawrence | arrestato l' hacker che rubò le foto della diva di Hunger Games

Jennifer Lawrence vola a Parigi con il nuovo fidanzato : Un'estate in amore The post Jennifer Lawrence vola a Parigi con il nuovo fidanzato appeared first on News Mtv Italia.

Cooke Maroney - il nuovo fidanzato di Jennifer Lawrence : Si vociferava su di loro già da qualche settimana, ma finora Jennifer Lawrence e Cooke Maroney erano stati bravi a proteggere la loro storia d’amore, appena inziata, da sguardi e gossip indiscreti. Non sono però riusciti a sfuggire ai fotografi che li hanno intercettati a Parigi, mano nella mano. Chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa alla 27 attrice premio Oscar? Cooke , di professione gallerista d’arte (lavora a New York, ...

I segreti di bellezza di Jennifer Lawrence : Diventata famosa per aver interpretato Katniss Everdeen nella saga di Hunger Games, Jennifer Lawrence non si è mai fermata e sta continuando a recitare in film che valgono davvero la pena di essere visti e che l’hanno resa una delle attrici più pagate e cercate a Hollywood. Vincitrice di un Oscar nel 2013 come migliore attrice, bellissima e con un look molto semplice, Jennifer è rimasta la stessa ragazza impacciata e amante del buon cibo ...