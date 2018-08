Ivan Zaytsev | Orgoglioso di aver vaccinato mia figlia

blogo

(Di giovedì 30 agosto 2018), capitano della Nazionale di pallavolo italiana, in procinto di partecipare ai Mondiali ha racconta al settimanale Grazia perché ha postato con orgoglio una foto dellasubito dopo l’immunizzazione, sfidando i movimenti no-vax: "Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si tratta di guerra tra case farmaceutiche, ma di dati scientifici. Sono uno sportivo, ma anche un cittadino. Essere un personaggio pubblico è un vantaggio. Ci sono temi che mi stanno a cuore e credo sia importante usare la mia visibilità anche per sensibilizzare la gente. Ma non voglio fare politica o essere strumentalizzato". Come reazione alle sue opinioni, in Rete c’è chi ha espresso perfino giudizi razzisti, augurandogli di “tornare a casa”. ...