Ivan Zaytsev continua la sua battaglia a favore dei vaccini

Ivan Zaytsev : "Orgoglioso di aver vaccinato mia figlia" : Ivan Zaytsev, capitano della Nazionale di pallavolo italiana, in procinto di partecipare ai Mondiali ha racconta al settimanale Grazia perché ha postato con orgoglio una foto della figlia subito dopo l’immunizzazione, sfidando i movimenti no-vax: "Ci tenevamo a far sapere che per noi vaccinare i figli è una forma di rispetto per tutta la comunità: nei Paesi dove non si vaccina la mortalità per malattie infettive è molto più alta. Non si ...

Volley - Ivan Zaytsev : “L’Italia ideale per un Mondiale. Ricreiamo la magia delle Olimpiadi. La sfida con Ronaldo? Vorrei conoscerlo…” : “Credo che questa Italia abbia il giusto mix di esperienza e gioventù, è la squadra ideale per affrontare un Mondiale“. Parole di Ivan Zaytsev che in un’intervista rilasciata a La Stampa lancia così la sua corsa verso la rassegna iridata che si disputerà proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e punta almeno a salire sul podio, un obiettivo alla portata di questa ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non vedo l’ora di tornare in palestra per essere pronto per l’inizio dei Mondiali” : Ivan Zaytsev sempre al centro della scena? Sembrerebbe proprio di sì. L’asso della Nazionale italiana di Volley è pronto per tornare ad allenarsi e guidare la compagine azzurra alla conquista dei Mondiali (9-30 settembre) che si terranno tra Italia e Bulgaria. Lo “Zar” è intenzionato a riportare l’iride nei nostri confini a 20 anni di distanza dall’ultimo successo. Zaytsev ha presentato ieri, in qualità di uomo Red ...

Ivan : lo Zar della pallavolo - il docu-film dedicato a Zaytsev - su Italia 1 : Mercoledì 18 luglio 2018, a partire dalle ore 23:50, su Italia 1, andrà in onda un docu-film intitolato Ivan: lo Zar della pallavolo.Il docu-film in questione è dedicato alla vita, alle esperienze e alle imprese sportive di colui che, al momento, è il pallavolista Italiano più importante e rappresentativo: Ivan Zaytsev.prosegui la letturaIvan: lo Zar della pallavolo, il docu-film dedicato a Zaytsev, su Italia 1 pubblicato su TVBlog.it 18 ...

Ivan Zaytsev dopo gli insulti sui social : “I vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia figlia. Offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...

