Italia | morta Luisa Mandelli | da palco a loggione Scala

Duplice suicidio choc in Italia : trova la figlia 27enne morta nel letto e la mamma si lancia dal terzo piano. È mistero sul ‘movente’ : Uno choc che rovina gli ultimi giorni d’agosto alla comunità di Pagani, comune della provincia salernitana, in Campania. Un vero e proprio giallo quanto accaduto questa mattina in terra campana, nella città di circa 35mila abitanti in provincia di Salerno. Una donna di 68 anni si è suicidata dopo aver trovato la figlia ventisettenne morta nel letto: stando alle prime informazioni fornite dagli investigatori la giovane sarebbe stata ...

Mozambico : trovata morta Eleonora Contin - sub Italiana dispersa dopo immersione : Era scomparsa nel corso di un’immersione in Mozambico e la famiglia aveva avviato una raccolta fondi per ritrovarla, perché le ricerche erano molto costose. Ma oggi il corpo di Eleonora Contin, 34 anni, è stato trovato nella notte su una spiaggia a una quarantina di chilometri di distanza dal punto in cui era stata vista per l’ultima volta dal gruppo di sub che stavano facendo l’escursione con lei. Tra loro c’era anche il marito ...

Mozambico - trovato corpo di Eleonora Contin/ Ultime notizie Italiana morta in immersione : il dramma del marito : Mozambico, italiana scomparsa durante l'immersione sub: Ultime notizie, Eleonora Contin sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. trovato il corpo questa mattina

Bimba morta in aereo : cosa è successo sul volo AlItalia Beirut-Roma/ SIS 118 lancia l'allarme defribillatori : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.

Salvatore Veca - la sentenza mortale per la sinistra Italiana : 'Rischia di sparire' : L'ultima bordata contro la sinistra agonizzante arriva dal prof. Salvatore Veca , filosofo militante intervistato dal Corriere della sera, per decenni punto di riferimento del mondo comunista italiano e in perenne contestazione con i dirigenti dei partiti rossi: 'La sinistra potrebbe sparire. A meno che non cominci a guardare oltre il proprio ombelico. Un'idea ce l'avrei, è ...

Sessantotto - cinquant’anni dopo. Bertinotti al Meeting Cl : “Una rivoluzione tradita. La sinistra Italiana? È morta” : “Nel 1968 facevo il sindacalista nelle industrie tessili”. Lo racconta Fausto Bertinotti ripercorrendo, a margine del Meeting di Rimini che ha ospitato una mostra dedicata proprio al biennio ’68-’69 in Italia. Anni in cui studenti e operai lottarono “contro la gerarchia”. Categorie “molto diverse da quelle attuali”, dice l’ex leader di Rifondazione Comunista che boccia l’attuale ...

“Nonna?!”. Scena da incubo - choc in Italia : badante trovata morta - anziana in gravi condizioni. Le ipotesi : Dramma nella giornata di sabato in Italia. Teatro dell’ennesimo orrore sono le Marche, precisamente il capoluogo, Ancona. In località ‘Brecce Bianche’ una badante è stata trovata morta nella stanza di un appartamento ad Ancona, mentre nell’altra stanza l’anziana assistita è stata trovata ferita. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile che stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Al momento ...

“Un bagno di sangue”. Un nuovo caso choc in Italia : trovata morta a 31 anni : Un ritrovamento horror, un corpo senza vita ritrovato in una pozza di sangue. A fare la scoperta, orribile, un parente della vittima, visibilmente sotto choc dopo essersi trovato di fronte quel terribile spettacolo. Un giallo che ha fatto il giro dei social e che in queste ore potrebbe avvicinarsi a una soluzione quello andato in scena nella città di Arischia, a pochi chilometri da L’Aquila, in Abruzzo. Tutto è successo nel ...

Meduse - anche in Italia c'è stato caso mortale : Dopo il dramma nelle Filippine per una bimba di 7 anni italo-filippina, uccisa dopo essere venuta a contatto con una medusa in mare, ci si chiede se anche nei nostri mari esistano animali marini velenosi di questo tipo. A colpire la bimba è stata una box jellyfish o cubomedusa, una specie di medusa tra le più velenose al mondo, la cui puntura può provocare la morte. Venire a contatto con i suoi tentacoli può causare spasmi, seguiti da paralisi, ...

“Ci mancherà la tua voce”. L’Italia piange Sofia - è morta a 26 anni : Voleva diventare una ballerina ma, a soli 15 anni, si era trovata a fare i conti con una malattia terribile, molto più grande di lei, che l’aveva costretta ad affrontare una durissima battaglia. Una sfida che però non l’aveva mai vista arrendersi, raccontando attraverso i social quello che stava vivendo sulla sua pelle. Purtroppo però alla fine Sofia Zilio non ce l’ha fatta. La ragazza 26enne era alle prese da tempo con ...

“È morta in ospedale con il velo da sposa ancora in testa”. La storia di Chiara commuove l’Italia : Si chiamava Chiara Quartieri e ha fatto appena in tempo a coronare il suo sogno. Quello di sposare il suo compagno, l’amore della sua vita. È morta poco dopo aver detto sì al fidanzato, Emilio Folco, in ospedale, stroncata da un tumore contro cui non è riuscita a vincere. Aveva ancora in testa il velo bianco quando se ne è andata per sempre. Una storia, questa, raccontata dal quotidiano Il Tirreno che ha già commosso l’Italia ...

INCIDENTE STRADALE SCOZIA - MORTA DONNA E BIMBO DI 4 ANNI ItaliaNI/ Ultime notizie : altri due sono gravi : SCOZIA, morti DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray