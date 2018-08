Italia Francia | velivolo con due persone disperso sulle Alpi

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli Italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

Il viaggio dei migranti alla frontiera tra Italia e Francia. Dove aiutare una persona è un reato : Reportage dalla rotta dei disperati. Sui monti Dove affiorano i corpi di chi non ce l’ha fatta, braccati dalle polizie dei due paesi Dove per sfuggire ai controlli si marcia spesso di notte e al buio, accanto ai burroni

In Francia addio al telefono fisso. Ecco che cosa può accadere in Italia : Il caro vecchio telefono in Francia sta per andare in pensione. Il conto alla rovescia è iniziato e, come sempre accade in occasione di passaggi tecnologici chiave – c'è anche una data...

FRANCIA - ADDIO AL TELEFONO FISSO/ Quando anche in Italia? Non siamo ancora pronti alla rivoluzione : In FRANCIA la Orange ha deciso che dal 15 novembre eliminerà dal commercio le linee tradizionali e che entro il 2023 non esisteranno più linee con la presa a muro(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:26:00 GMT)

MOODY'S TAGLIA STIME CRESCITA Italia PER 2018 E 2019/ Ultime notizie - Pil rivisto al ribasso. Male la Francia : MOODY'S pessimista su CRESCITA ITALIA: STIME in ribasso per 2018 e 2019. Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil. L'agenzia di rating TAGLIA le proprie previsioni per i prossimi mesi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Basket - Europei Under 16 femminili : Italia in semifinale - battuta in rimonta la Francia con grandi Nasraoui e Natali : L’estate delle nazionali giovanili sta chiudendosi con una bella tinta d’azzurro: le più giovani, le Under 16, sono arrivate alla semifinale degli Europei di categoria in corso a Kaunas battendo la Francia per 61-59 al termine di una partita combattutissima, risolta solo all’ultimo possesso con una gran difesa delle nostre, trascinate da Meriem Nasraoui (19 punti, prodotto di Costa Masnaga, club di Serie A2) e da Giulia Natali ...

Basket femminile : Italia ancora sconfitta in Francia - ma ci sono miglioramenti : Seconda amichevole e seconda sconfitta per l’Italia contro la Francia ad Anglet. Le azzurre, pur mostrandosi in miglior giornata rispetto a ieri, sono state sconfitte per 53-74. Per la formazione di Marco Crespi, che quest’oggi ha lasciato a riposo Elisa Ercoli e Valeria Battisodo, la più prolifica realizzatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, seguita da Olbis Andrè con 12 e Francesca Dotto con 11. In casa francese, Marine Johannes ...

Basket – Nazionale femminile - Italia ko con la Francia : La Nazionale femminile di Basket rimedia il secondo ko consecutivo in amichevole Ad Anglet, la Nazionale femminile è stata sconfitta dalla Francia (74-53) anche nella seconda delle due amichevoli che le Azzurre hanno giocato con la formazione transalpina vice-campione d’Europa. Per la squadra allenata da Marco Crespi la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, in doppia cifra anche Olbis Andre (13) e Francesca Dotto (11). ...

Anglet - Francia-Italia 74-53 - Penna 15 - . Domani le Azzurre volano a La Spezia : Negli ultimi due minuti la Francia ha però trovato un altro 8-0 di parziale per il definitivo 74-53: ad Anglet sono arrivate due sconfitte consecutive contro una delle squadre più forti del mondo ma ...

