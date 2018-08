Italia : Fitch domani aggiorna il rating - rumors su peso incertezza politica : L'agenzia inoltre aveva dimezzato le previsioni sulla crescita degli investimenti al 2,7% nel 2018 proprio a causa dell'incertezza politica. , GD - www.ftaonline.com,

Fitch conferma "Rating Watch Negativo" su Atlantia e Autostrade per l'Italia : A seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, Fitch Ratings ha annunciato di aver confermato Atlantia e Autostrade per l'Italia in "Rating Watch Negativo". È quanto si apprende da una nota diffusa ...

Italexit - verso l'uscita dall'euro - Fitch : 'Italia alla deriva' : Qualcuno lo chiama golpe finanziario, per qualcun'altro si tratta di semplici affari, fatto sta che l'agenzia di rating Fitch ha fornito le prime valutazioni sul debito pubblico italiano e non sono affatto positive: "L'Italia è alla deriva". Venerdì l'agenzia di rating darà la sua valutazione ufficiale all'Italia che non dovrebbe essere drammatica ma sicuramente non positiva, il peggio però arriverà a settembre quando a darla saranno le altre ...

Nuovo attacco finanziario all'Italia? Fitch sta per annunciare tempesta : Oggi potrebbe essere una giornata difficile per l'Italia. Se non oggi domani. Arrivano le prime pagelle sull'operato del governo gialloverde e la prima porta la firma di Fitch, che tra stasera e domani diffonderà il suo aggiornamento sulla politica economica nazionale. Il problema è che i rumors annunciano burrasca Segui su affaritaliani.it

Asta Btp e rating Fitch : esami da brivido per l'Italia : Le parole di Powell, che ha difeso i rialzi graduali dei tassi e che ha escluso un surriscaldamento dell'economia, hanno spinto al rialzo i rendimenti dei titoli a due anni mentre quelli del ...