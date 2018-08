Italia | agenzia di rating | ' grandi ambizioni ma con spazi fiscali limitati'

Teresa Alvaro è la nuova direttrice generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale : Teresa Alvaro sarà a capo dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), posizione occupata fino allo scorso 2 luglio da Antonio Samaritani. Alvaro è stata nominata dal ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che ha scelto tra 74 profili giunti alla selezione finale. L’Ansa, nel riportare la notizia, specifica anche che la nuova direttrice Agid si insedierà entro 30 giorni dal decreto per la nomina atteso ...

Agenzia delle Dogane - chi è il nuovo direttore Benedetto Mineo : dallo staff di Totò Cuffaro alla guida di EquItalia : Tre anni fa non aveva ottenuto la riconferma al vertice di Equitalia: la poltrona era andata al tributarista renziano Ernesto Maria Ruffini. Ora Ruffini, nel frattempo diventato numero uno della nuova Agenzia delle Entrate in cui è confluito anche il braccio della riscossione, esce di scena. E Benedetto Mineo torna in campo come nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane, al posto dell’ex parlamentare Pd ed ex direttore generale ...

L'Agenzia Italiana del Farmaco spiega come utilizzare i medicinali in estate : Nuova campagna informativa dell'AIFA, L'Agenzia italiana del Farmaco, sul corretto utilizzo dei farmaci durante i caldi mesi estivi. Con l'iniziativa Farmaci & estate, l'organismo dà utili consigli a tutti gli italiani. Il sole, il caldo, e i viaggi estivi sono tre dei principali motivi per prestare attenzione a come usiamo e conserviamo i farmaci, per conservarne inalterata la loro efficacia, la qualità, e il loro utilizzo in ...

MARTE - SCIENZIATI ItaliaNI SCOPRONO LAGO DI ACQUA SALATA/ Possibili forme di vita? Esulta Agenzia Spaziale : Per la prima volta una prova documentata dell'esistenza di ACQUA su MARTE, scoperto un vasto LAGO sotto al polo sud in ambiente glaciale ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:01:00 GMT)

L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia “un’importante scoperta scientifica” su Marte : Il 25 luglio alle ore 16 si terrà presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) “la conferenza stampa di presentazione di un’importante scoperta scientifica inerente Marte, effettuata da un team tutto italiano guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, che sarà pubblicata sull’imminente numero della rivista scientifica Science. La scoperta – spiega l’ASI in una nota – è stata possibile grazie ...

Salone di Farnborough : delegazione parlamentare allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana : Ieri visita allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana di una rappresentanza delle Commissioni IV e X della Camera, Difesa e Attività produttive. La rappresentanza era composta da Gianluca Rizzo Gianluca, Presidente della IV commissione, Emanuela Corda e Matteo Perego di Cremnago, Barbara Saltamartini Presidente della X, Alex Bazzaro e Gianluca Benamati. Il Presidente dell’Asi Roberto Battiston ha ricevuto la delegazione, accompagnata dal ...

Vi racconto i primi 30 anni dell'Agenzia spaziale Italiana : La Brexit ci fa capire come sia importante rafforzare la competitività dell'Italia nello spazio europeo e l'incidenza diplomatico-politica del Paese in questo momento in cui l'abbandono da parte ...

Volo suborbitale dal futuro spazio-porto di Grottaglie : accordo Agenzia Spaziale Italiana-Virgin Galactic - : Considerando la precedente intenzione dell’ASI di lanciare esperimenti e strumenti di ricerca ed uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo da Spaceport America, oggi a Bari il Presidente dell’ASI Roberto Battiston ed il CEO di Virgin Galactic George Whitesides hanno siglato un accordo che permetterà di applicare le conoscenze acquisite durante quel Volo alle future opportunità di Volo suborbitale in Italia. Le parti ...

L'Agenzia del territorio cambia i confini delle Alpi Italiane : ecco le novità : L'Agenzia del territorio di Roma ha tracciato i nuovi confini delle Alpi italiane: la Marmolada ora è tutta trentina. L'Agenzia ha così messo la parola fine alla disputa tra Veneto e Trentino che va avanti da oltre 30 anni.Si conferma il questo modo il decreto presidenziale firmato nel 1982 dal presidente Sandro Pertini, come da tempo chiedeva il Comune di Canazei. La decisione annulla quindi l'accordo stipulato nel 2002 dai governatori del ...

L’Agenzia Spaziale Italiana festeggia 30 anni : la nuova frontiera del domani è lo spazio profondo : Sono passati 30 anni da quel 30 maggio del 1988 quando, attraverso un decreto legislativo. il Governo trasformava quello che era il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Agenzia Spaziale Italiana, ASI, che aveva il compito di accentrare tutte le attività italiane che riguardavano l’accesso allo spazio. Da quell’anno zero ad oggi, tanti i successi raggiunti anche attraverso prestigiose collaborazioni con ...

Agenzia spaziale Italiana - 30 anni di primati : alla pari nel club delle grandi potenze : Trent'anni da celebrare ricordando che, di primato in primato, grazie all' Agenzia spaziale italiana il nostro paese tratta alla pari con Usa, Russia, Germania, Giappone e Cina quando si parla di ...