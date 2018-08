Italia | accelera il fatturato servizi del secondo trimestre

Italia - inflazione confermata in accelerazione a luglio : Teleborsa, - Nel mese di luglio l' inflazione accelera ulteriormente sulla base della spinta dei prezzi dei prodotti Energetici regolamentati, energia elettrica e gas,, che si aggiunge a quella dei ...

Italia - maggio in accelerazione per l'industria : Teleborsa, - A maggio si stima che il fatturato dell'industria cresca su base congiunturale dell'1,7%, registrando un aumento per il terzo mese consecutivo. Nella media degli ultimi tre mesi, l'indice ...

Nissan accelera la mobilità elettrica per i taxi in Italia : La tutela dell’ambiente, l’utilizzo responsabile delle risorse e la lotta agli effetti del cambiamento climatico sono le principali sfide che le nostre città devono affrontare nei prossimi decenni in materia di sostenibilità...

Sweetguest accelera e prepara un piano per essere in tutta Italia : Parterre d'eccezione per Sweetguest, app attiva nei servizi di gestione degli affitti brevi per Airbnb che riunisce nel suo capitale le grandi famiglie dell'imprenditoria milanese e lombarda. 'Smart ...

Italia - accelera l'inflazione del mese di giugno : Teleborsa, - Nel mese di giugno 2018 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : domenica 24 giugno. Nuoto - Jessica Rossi e Pellielo. Italia - serve l'accelerata nel medagliere : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , domenica 24 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...