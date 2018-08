Italexit | verso l' uscita dall' euro | Fitch | ' Italia alla deriva'

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Qualcuno lo chiama golpe finanziario, per qualcun'altro si tratta di semplici affari, fatto sta che l'agenzia di ratingha fornito le prime valutazioni sul debito pubblicono e non sono affatto positive: "L'". Venerdì l'agenzia di rating darà la sua valutazione ufficiale all'che non dovrebbe essere drammatica ma sicuramente non positiva, il peggio però arriverà a settembre quando a darla saranno le altre due agenzie, Moody's e Standard & Poor's. Tempesta finanziaria in arrivo e rischioUna tempesta finanziaria potrebbe abbattersi sull'a partire dai primi giorni di settembre, proprio come aveva preannunciato il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Le prime dichiarazioni dinon tranquillizzano affatto gli economistini, anche se il rating attuale BBB non dovrebbe cambiare: sono le previsioni per il futuro che ...