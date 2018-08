Iran | Mogherini | Ue e partner internazionali faranno il possibile per mantenere accordo

Iran - tornano le sanzioni Usa. Trump : ‘Chi fa affari con loro ha chiuso con noi’. Ma Mogherini : ‘Aziende Ue lavorino con Teheran’ : “Chiunque faccia affari con l’Iran NON farà affari con gli Stati Uniti”. In un tweet del mattino, Donald Trump ha annunciato il ritorno delle sanzioni contro l’Iran. “Non chiedo altro che la PACE NEL MONDO, niente di meno, ha aggiunto Trump, che in questo modo non si limita a prendere di mira Teheran ma lancia anche un chiaro avvertimento all’Unione Europea: chi non si adegua alla volontà di Washington rischia una pesante rappresaglia. ...