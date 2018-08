Io non sono anti-Asia o anti-nulla | ma Jimmy Bennett merita giustizia Dovevo

"Le immagini delle torture ai migranti che hanno scosso il Papa non sono state registrate in Libia" : Le foto di torture mostrate a Papa Francesco non sarebbero state tratte da un video sui lager libici. Per il sito di fact-checking Snopes, è impossibile risalire alla loro origine ma circolerebbero da qualche anno. Il quotidiano Avvenire, che aveva contribuito a diffondere le immagini, replica e ammette l'errore, sostenendo che le foto non sono fermo immagine di video, ma che sono state consegnate dai richiedenti asilo. A parlare della ...

Grave lutto per l’ex gieffina Alessia Prete : 'Sono distrutta non doveva andare così' : Alcuni giorni fa una delle concorrenti più simpatiche della quindicesima edizione del popolare reality show “Grande Fratello” condotto dalla presentatrice napoletana Barbara D’Urso [VIDEO] ha catturato l’attenzione sui social network con un post straziante. Si tratta di Alessia Prete che nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore, dato che la sua relazione sentimentale con il bel toscano Matteo Gentili nata sotto i riflettori delle ...

Le due immagini pubblicate da Avvenire non sono tratte da un video sui lager libici : L'immagine di quell'uomo di colore a torso nudo, legato, con la faccia stravolta, ha fatto il giro del mondo, suscitando commozione e rabbia contro i lager in Libia, dove i trafficanti di esseri umani torturano le loro vittime per ricattare le famiglie. E si è commosso anche il Papa che nelle scorse settimane aveva voluto vedere i video di questi lager e, di ritorno dall'Irlanda, aveva esortato a "pensarci ...

Walter Veltroni - l'ora della paura per la sinistra : 'Salvini? non chiamiamoli populisti - sono...' : ... partendo dal chiarire perché è sbagliato definire la destra a cui fa riferimento la Lega di Matteo Salvini come 'populista': 'È un'espressione comoda per indicare una politica che si rivolge al ...

US Open 2018 : Nadal vs Federer in finale? I re non si sono mai sfidati a New York : Per i bookmakers Novak Djokovic è il favorito degli US Open 2018. Di fatto, il vincitore dell'ultimo Wimbledon è testa di serie nr. 6 a New York e, dunque, potrebbe essere protagonista di un quarto piutosto severo [VIDEO] visto che si trova dalla stessa parte del tabellone di Roger Federer. In ogni caso gli appassionati di Tennis, coloro che vivono da anni insieme ai diretti interessati la rivalita' più lunga della storia di questo sport, hanno ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

Il commissario Oettinger striglia l’Italia : “I contributi europei sono obbligatori - non versarli è una violazione dei trattati” : Il commissario Oettinger striglia l'Italia: "Tutti gli stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti. Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità. L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue conseguenze, posso solo mettere in guardia Roma dal mischiare la questione migratoria con il bilancio Ue", ha dichiarato a Die Welt.Continua a ...

Mel B : "non sono una sesso-dipendente" : Mel B smentisce di essere una sesso-dipendente e un'alcolista. All'indomani della notizia dell'ingresso in rehab della cantante, viene rilasciato il promo della puntata di oggi dell'Ellen DeGeneres ...

Veltroni appello alla sinistra : non sono populisti - ma la destra peggiore : L'alleanza tra Salvini e Orban ricompatta la sinistra della piazza, ieri a San Babila, e non. Walter Veltroni, fra i fondatori del Pd: 'non si ha la percezione dei rischi che corre la democrazia' -

Fabrizio Corona - è Zoe Cristofoli la nuova fidanzata : «non sono qui per salvarlo» : Ha 22 anni, fa la modella e su Instagram ha più di 200 mila followers, ma Zoe Cristofoli è soprattutto la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. La tatuatissima influencer, ha...

Migranti - Salvini : "Possono aprire inchieste - non retrocedo" : "Possono aprire inchieste e indagini ma non mi faranno assolutamente retrocedere e cambiare idea". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a margine ...

Crollo Genova - Renzo Piano : "Sono 14 giorni che non penso ad altro" : "E' da 14 giorni", da quando è avvenuta la tragedia del ponte Morandi, a Genova, "che non penso ad altro": così il senatore a vita e archistar genovese, Renzo Piano a margine dell'incontro in Regione ...

"non sono il corvo". L'ex Nunzio apostolico Carlo Maria Viganò difende il suo memoriale e accusa tre cardinali : Parla per la prima volta, e da un luogo sconosciuto, per difendere la sua scelta e respingere le critiche. Ma anche per lanciare nuove accuse, che questa volta raggiungono tre cardinali. Dopo la pubblicazione del memoriale che tira in ballo cardinali e alti prelati, e rimanda anche a Papa Francesco, accusato di essere a conoscenza e di aver coperto gli abusi compiuti dal cardinale Theodore McCarrick, L'ex Nunzio apostolico negli Stati Uniti, ...

I “barbari” in politica non sono una novità - ma l’opposizione non li sa affrontare : Che molti esponenti del governo si muovano al di fuori di una grammatica politico-istituzionale sperimentata, e che le loro parole siano spesso o quasi sempre poco calibrate e misurate, è del tutto evidente. Che però questo modus operandi debba considerarsi una novità, mi sembra del tutto inappropriato dirlo: la politicizzazione dei ruoli istituzionali e la spettacolarizzazione della politica dura in Italia da almeno un ...