Inter | rinnovo in arrivo per tre big

Inter - Spalletti e il rinnovo precampionato : mossa precipitosa? : Alla luce dei primi due risultati dell’Inter, i dirigenti forse stanno ripensando al rinnovo offerto a Spalletti – forse frettolosamente – poco prima dell’esordio in campionato. E’ sicuramente esagerato parlare di panchina in discussione, ma ci si chiede quanto possa giovare blindare, come ha fatto la società nerazzurra, un allenatore prima che siano i risultati a parlare. In estate, Suning ha allestito una ...

Inter - a breve il rinnovo di Icardi : Secondo la Gazzetta dello Sport , in questa estate si è mostrata l'anima Interista dell'argentino, tornato prima dalle ferie, pronto ad accogliere ogni nuovo acquisto e subito in testa al gruppo per ...

Inter - si lavora al rinnovo di Brozovic : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic , attualmente in scadenza nel 2021. I nerazzurri vorrebbero rimuovere la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, mentre il ...

Inter - si avvicina il rinnovo di Icardi : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter è a un passo. I contatti fra le parti sono sempre stati positivi e l'accelerata definitiva potrebbe arrivare a mercato concluso.

Inter - Spalletti prolunga contratto fino al 2021/ "Rinnovo mai in discussione" : e Steven Zhang scherza con lui : Spalletti rinnova con l'Inter, ultime notizie: prolungamento fino al 2021. Il tecnico sottolinea che la scelta non è mai stato in discussione, grande voglia di combattere per i colori.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Inter e Spalletti sempre più uniti : ecco il rinnovo fino al 2021 : A pochi giorni dalla partenza della nuova stagione che vedrà il ritorno del club in Champions League, l’Inter ha rinnovato il contratto a Luciano Spalletti fino al 2021. Il tecnico di Certaldo può aprire così un lungo ciclo per riportare il club nerazzurro nuovamente al top. “Siamo felici di prolungare il contratto di Mister Spalletti […] L'articolo Inter e Spalletti sempre più uniti: ecco il rinnovo fino al 2021 è stato ...

Inter - ufficiale il rinnovo di Luciano Spalletti : i dettagli e le dichiarazioni : FC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Luciano Spalletti, che sarà alla guida dei nerazzurri nelle prossime tre stagioni. “Nel centodecimo anno della storia nerazzurra abbiamo preso decisioni importanti per mettere il Club sulla strada giusta e oggi, all’inizio di una nuova stagione, vogliamo fare un altro passo rafforzando ulteriormente il nostro legame con Luciano Spalletti” ha ...

Modric all'Inter? AS - "Resta al Real Madrid"/ Ultime notizie : rinnovo imminente o giocatore contrariato? : Modric all'Inter, Ultime notizie: è il giorno della verità per il croato che oggi incontra il presidente del Real Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:09:00 GMT)

Delusione Inter - Modric resta a Madrid : accetta il rinnovo con cifre da capogiro : Inter Modric– Il sogno sarebbe svanito in un attimo. Come riporta il giornale spagnolo “As”, Modric avrebbe accettato l’offerta del Real Madrid: rinnovo del contratto con un super ritocco economico (14 milioni l’anno sino al 2020). A questo punto, salvo sorprese, i nerazzurri dovranno muoversi per valutare chi sarà il prossimo obiettivo. Il tempo stringe…… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...

Skriniar : 'In Italia solo l'Inter - ma il rinnovo non è cosa fatta. Vediamo...' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , lascia una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport , nella quale parla di tutto, partendo, ovviamente, dalla scorsa stagione: 'L'anno scorso non ho saltato neanche un minuto in campionato? Non immaginavo sarebbe accaduto. La fortuna è stata ...

Dalla Spagna : Inter - Modric vuole un ricco rinnovo col Real Madrid : Un ricco rinnovo di contratto con il Real Madrid, l'ultimo della sua straordinaria carriera. Sarebbe questo - secondo Sport - l'obiettivo degli agenti di Luka Modric , centrocampista croato dei Blancos accostato all'Inter in questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare le merengues:...

Inter - ecco quando Icardi firmerà il rinnovo : Secondo Sport Mediaset nelle prossime settimane arriverà il rinnovo di Mauro Icardi con l' Inter. La società nerazzurra vorrebbe aspettare settembre-ottobre per non gravare ulteriormente sul monte ingaggi ...

Inter - Zanetti : 'Icardi resta - gli proporremo il rinnovo. Lautaro l'abbiamo fortemente voluto' : Lautaro Martinez è stato il primo colpo del calciomercato estivo dell'Inter. Una trattativa durata diversi mesi, per raggiungere un accordo totale con il Racing de Avellaneda e col giocatore. Javier ...

Inter - slitta il rinnovo di Icardi : il motivo : Mauro Icardi e l'Inter ancora insieme? Come riporta Sport Mediaset , le parti parleranno di rinnovo, ma il confronto può slittare in autunno per non appesantire il monte ingaggi da subito e lasciare, quindi, più libertà ad Ausilio in questo mercato ...