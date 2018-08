Incidente blocca centinaia di automobilisti | Ikea li ospita per la notte nei letti esposti

Viabilità Roma : Bloccata A1 per Incidente - traffico intenso su tratto urbano A24 e A91 : Roma – traffico bloccato, con code di 3 km in aumento, sulla A1 Roma-Napoli da San Cesareo a Carchitti per un grave incidente. Al momento è chiuso il bivio Diramazione Roma sud/A1 Milano-Napoli provenendo dal Grande Raccordo Anulare verso Firenze. Sul Grande Raccordo Anulare, code in esterna da Prenestina a Nomentana e più avanti code a tratti da Casalotti alla Roma-Fiumicino; in interna rallentamenti da Labaro alla Nomentana e proseguendo ...

Incidente sulla A4 : tre feriti - traffico bloccato tra Arluno e la barriera Ghisolfa : Grave Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8 e 30, sulla autostrada A4 tra l'uscita di Milano Ghisolfa e Rho: coinvolti un mezzo pesante e alcune auto. traffico bloccato per consentire i soccorsi delle ambulanze del 118: nel tratto tra Arluno e Ghisolfa si sono subito...

Silandro - il ladro fugge in Bmw e fa un Incidente. Bloccato dai carabinieri dopo l'inseguimento : Silandro. I carabinieri dopo un inseguimento hanno Bloccato a Lagundo un 25enne albanese, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale che aveva compiuto un furto in un'abitazione ad Allitz ...

Viabilità : GRA bloccato per Incidente sulla Roma-Fiumicino : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO CONGESTIONATO SUL GRA PER incidente E sulla Roma-Fiumicino Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e più avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della ...

«Incidente» sul palco per Beyoncé e Jay-Z : il palco si blocca - la coppia improvvisa : Cantano Forever Young, complici e innamorati, sorridenti e sognanti. Il pubblico di Varsavia applaude, scatta foto, gira Stories su Instagram, ma qualcosa non quadra. Beyoncé e Jay-Z sono sospesi in aria sul palco mobile del loro On the Run II Tour, in bilico fra le teste dei fan e lo schermo gigante alle loro spalle. Il meccanismo si è inceppato, i titoli di coda scorrono e i due dissimulano nonchalance. Ringraziano i ballerini, chiedono ...

Incidente tra mezzi pesanti in autostrada : traffico bloccato e autostrada chiusa : Un Incidente avvenuto a metà pomeriggio ha paralizzato il traffico in autostrada , lungo la A4 in direzione Venezia . Si tratta di un tamponamento tra tre mezzi pesanti avvenuto in comune di Castions ...

Incidente sexy (e pericoloso) per Beyoncé : il palco mobile si blocca e lei resta intrappolata. Ecco come reagisce : Beyoncé e Jay-z erano a Varsavia, in Polonia, per la tappa del loro “On the Run Tour II”. All’inizio del concerto si è verificato un piccolo Incidente: la cantante si trovava su una struttura mobile sopraelevata del palco, che in teoria si sarebbe dovuta abbassare, permettendo a Beyoncé di scendere, ma qualcosa è andato storto e l’artista è rimasta bloccata. Lo staff è stato costretto a intervenire con una scala. Lei ha ...