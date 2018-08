Incendi in Grecia | sale a 98 il bilancio delle vittime in Attica

Incendi in Grecia : sale a 97 bilancio delle vittime in Attica : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei vasti Incendi che lo scorso luglio hanno colpito la Grecia, ed in particolare l’area di Mati, nella regione dell’Attica: i morti salgono a 97, secondo quanto reso noto dalle autorità elleniche e riportato dal quotidiano “Kathimerini“. “La Grecia ha fatto esperienza di una tragedia nazionale” a causa degli Incendi nell’Attica, ha dichiarato nelle scorse ...

Incendi in Grecia : sale a 96 bilancio delle vittime in Attica : Si è aggravato il bilancio delle vittime del vasto Incendio che ha colpito il 23 e 24 luglio il villaggio di Mati, nella regione dell’Attica, nei pressi di Atene: i morti sono 96, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano “Kathimerini”. “La Grecia ha fatto esperienza di una tragedia nazionale” a causa degli Incendi nell’Attica, ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro greco Alexis Tsipras ...

Grecia - vasto Incendio sull’isola di Eubea : evacuate 500 persone : Oltre 500 persone sono state evacuate da due villaggi sull’isola di Eubea (o Èvia) in Grecia, a seguito di un vasto incendio: in via precauzionale è stato richiesto alla popolazione di Kontodespoti e Stavros di abbandonare le proprie case. Circa 250 vigili del fuoco con 62 autopompe stanno operando nell’area, circa 92 chilometri a nord di Atene. Il traffico lunga la strada che attraversa l’isola, della lunghezza di circa 180 ...

Ancora Incendi in Grecia : 500 persone evacuate dall’isola di Eubea : A lavoro 250 vigili del fuoco con 62 mezzi per domare gli incendi. Non ci sono al momento pericolo imminenti per i cittadini.Continua a leggere

Grecia : sale a 94 numero morti Incendi : ATENE, 11 AGO - E' salito a 94 il numero dei morti causati dagli incendi che hanno distrutto la località balneare di Mati, vicino ad Atene il 23 luglio scorso. Lo riferiscono i Vigili del fuoco. L'...

Incendi Grecia : si aggrava il bilancio - 94 vittime : E’ salito a 94 il numero delle vittime degli Incendi del 23 luglio attorno ad Atene. Lo riferiscono i vigili del fuoco, dando notizia del decesso di una 57 in ospedale. Sono 30 i feriti ancora ricoverati. L'articolo Incendi Grecia: si aggrava il bilancio, 94 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Grecia : si aggrava il bilancio - 93 i morti : E’ salito a 93 il numero dei morti causati dagli Incendiche hanno devastato la regione di Atene, due settimane fa. Lo riferiscono i media locali. Una ferita 78enne, ricoverata in gravi condizioni, e’ deceduta ieri. Intanto, le autorita’ hanno pubblicato l’elenco dei nomi delle vittime: tra loro intere famiglie, 44 donne, 11 bambini e due persone non identificate. L'articolo Incendi Grecia: si aggrava il bilancio, 93 i ...

Grecia : resta allerta Incendi : ANSA, - ROMA, 7 AGO - resta alto l'allarme incendi in Grecia: la protezione civile ha diramato l'allerta per l'Attica - la regione di Atene - il Peloponneso nordorientale, le isole Egee e larga parte ...

Grecia - dopo gli Incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Grecia : cane sopravvive agli Incendi restando nascosto in un barbecue per una settimana : L'animale è stato trovato da un gruppo di soccorritori: è ustionato e malnutrito, ma non corre nessun pericolo.Continua a leggere

Grecia - il miracolo del cane scampato agli Incendi : si nasconde in un barbecue per evitare le fiamme. Il ritrovamento : A distanza di una settimana dagli incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, un cane meticcio è stato trovato all’interno di un barbecue di una casa semi-distrutta dalle fiamme. L’animale, probabilmente, si è salvato grazie al riparo offerto dal nascondiglio in muratura. L’episodio è avvenuto a Mati, la località più colpita dai roghi della scorsa settimana e che hanno provocato 91 morti. Il video è stato pubblicato ...

Incendi in Grecia : salgono a 93 le vittime in Attica - 25 i dispersi : Si teme possa salire a 93 vittime il bilancio degli Incendi che, in Grecia, hanno devastato la regione di Atene: la polizia greca, infatti, ha riferito di avere recuperato in mare due corpi, ma si attende l’identificazione per capire se possano essere confermate come vittime del rogo. Sabato i vigili del fuoco avevano reso noto che il numero dei dispersi era 25, chiarendo però che alcuni, se non tutti, potrebbero essere fra le 28 vittime i ...