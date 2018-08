Inaspettato volantino MediaWorld di fine agosto con Huawei P20 Lite e iPhone X a prezzo

optimaitalia

: Inaspettato #volantinoMediaWorld di fine agosto con Huawei P20 Lite e iPhone X a prezzo da saldo… - OptiMagazine : Inaspettato #volantinoMediaWorld di fine agosto con Huawei P20 Lite e iPhone X a prezzo da saldo… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Arriva decisamente a sorpresa, in queste ore, il nuovo. Il secondo della serie "Back to School", che mira appunto a catturare l'interesse da parte di coloro che stanno rientrando dalle vacanze. Per quanto riguarda il mercato smartphone, occorre concentrarsi sulle condizioni fissate per device come i variP20edX, appartenenti a fasce diverse, ma in grado di conquistare i rispettivi target grazie ai propri punti di forza. Dopo la campagna di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi 30tocca dunque tornare sulla nota catena.Lo facciamo partendo proprio daP20, uno degli smartphone più venduti in Italia in questi mesi. Fondamentalmente, ilcomplessivo non è di quelli così allettanti, visto che arriverete a spendere poco meno di 300 euro, ma allo stesso tempo il fatto che si possa acquistare con ...