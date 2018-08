In Scozia gli assorbenti saranno gratis per tutte le studentesse

In Scozia ora gli assorbenti sono gratis per tutte le studentesse : Roma, 27 ago., askanews, - Da qualche giorno la Scozia è la prima nazione al mondo a garantire tamponi e assorbenti gratis per tutte le studentesse di scuole e università. La decisione è stata presa nell'ambito di un programma da 5,2 milioni di sterline, 5,8 milioni di euro, ...

Scozia - McGowan calciatore in permesso : gioca con la cavigliera elettronica : Non è un nome noto alle nostre latitudini quello di Paul McGowan , centrocampista scozzese classe 1987 dalla carriera spesa interamente in patria. Cresciuto nel Celtic senza mai approdare in Nazionale,...

Scozia - vincono alla lotteria - ma il commesso strappa il biglietto vincente : Due biglietti della lotteria, il commesso di una ricevitoria di Aberdeenshire (Scozia) controlla il primo: nessuna vincita. Poi infila nella macchinetta il secondo e con gesto automatico strappa anche quello, prima di guardare sullo schermo che nel frattempo si era illuminato: i numeri erano quelli vincenti, il possessore del biglietto aveva fatto jackpot, ma la prova della sua vincita era stata distrutta. Non è stato semplice per Fred e Lesley ...

Trump in visita in Scozia - ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride : Trump in visita in Scozia, ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride Diecimila persone hanno sfilato a Edimburgo contro il presidente Usa durante la sua visita in Scozia: la premier scozzese Nicole Sturgeon, dichiaratamente anti-Brexit, ha disertato il comitato d’accoglienza all’aeroporto di Prestwick, e ha preferito prendere invece parte, da aperta […] L'articolo Trump in visita in Scozia, ma la premier Sturgeon ...

