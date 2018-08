In America Latina c' è una crisi migratoria grave quanto quella in Europa

In America Latina c'è una crisi migranti grave come quella in Europa : L'allarme del Palazzo di Vetro 'Si sta arrivando a una crisi che abbiamo visto in altre parti del mondo, in particolare nel Mediterraneo', ha denunciato Joel Millman, portavoce dell'Organizzazione ...

In America Latina l'ondata di sinistra è finita nei tribunali : “Sei un braccio di persecuzione politica in una nuova strategia regionale per proscrivere dirigenti che hanno permesso di uscire dalla povertà a milioni di persone”, ha scritto Cristina Kirchner nel documento consegnato al giudice Claudio Bonadio, quando alle 10 locali di lunedì 13 agosto 2018 si è

La Champions League sarà trasmessa su Facebook in America Latina : La Champions League sbarca su Facebook in America Latina: 32 gare live in chiaro per tutti gli appassionati. L'articolo La Champions League sarà trasmessa su Facebook in America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In America Latina l'aborto è negato a 9 donne su 10 - : Ancora molto limitato l'accesso all'interruzione di gravidanza volontaria fra America Centrale e Meridionale: su 21 Paesi, solo tre la autorizzano senza alcuna restrizione

Amplifon punta su Spagna e America Latina : acquisizione da mezzo miliardo : ... che faciliterà l'integrazione delle persone all'interno di un gruppo leader e creerà interessanti opportunità di carriera sia in Spagna che nel mondo'. Tags Argomenti: Amplifon © Riproduzione ...

CNH Industrial - in America Latina soluzioni telematiche per l'agricoltura di precisione : Teleborsa, - Le più avanzate macchine agricole e movimento terra richiedono alti livelli di formazione e specifiche competenze per essere sfruttate al massimo delle loro potenzialità, e il Centro di ...

Apple sostiene l'espansione del Malala Fund in America Latina - : ... e non vediamo l'ora di scoprire che cosa produrrà la creatività dei nostri studenti sviluppatori per aiutare il Malala Fund a fare la differenza per ragazze di tutto il mondo." "Chi studia alla ...

Messico - cosa insegna la vittoria di Obrador all’America latina. E all’Italia : La vittoria della coalizione progressista imperniata sul partito Morena e sul suo leader Andres Manuel Lopez Obrador (Amlo) costituisce senza dubbio un evento storico. Dopo lunghissimi decenni contrassegnati da stragi, violazione dei diritti umani, costruzione di un vero e proprio Narcostato, femminicidi, corruzione dilagante e totale subalternità nei confronti del vicino statunitense, il popolo messicano torna ad eleggere finalmente un governo ...

Fiat Chrysler promette più di 25 nuovi modelli in America Latina entro il 2023 : Il piano di investimenti per l'America Latina fa parte del programma quinquennale da 45 miliardi di euro per le operazioni in tutto il mondo, recentemente annunciato dal gruppo a Balocco. Tra le ...

Enel rafforza la propria presenza in America Latina : Teleborsa, - Enel acquista il 21% di Ufinet International . Tramite Enel X S.r.l., l'utility italiana ha firmato un accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund , fondo gestito dalla ...