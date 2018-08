In 6 mesi +140 000 contratti stabili

Inps : +140.000 posti stabili in 6 mesi : 15.13 Crescono i contratti stabili. Tra gennaio e giugno 2018 -rileva l'Inps- sono state fatte nel complesso 3.892.000 assunzioni (+6,9%) mentre le cessazioni sono state 3.001.000 (+12,0%) con un saldo positivo di 891.000 contratti. Per i contratti a tempo indeterminato la variazione netta è stata positiva per 140.000 unità. Il risultato, anche grazie al buon andamento delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato (+84.000) che ...