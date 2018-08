Impianto messa in sicurezza rifiuti | a Punta Penne riscontrata forte criticità

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 agosto 2018) Chieti - Lunedì scorso sono scaduti i termini per le osservazioni alla VINCA sull'ECOEXPORT srl che dovrebbe prevedere aPenna, a Vasto, a ridosso di una delle spiagge più belle d'Italia e della Via verde, lain riserva di CSS, ovverodestinati a essere inceneriti da cementifici. Si parla di un deposito interessato da un quantitativo annuo richiesto in autorizzazione pari a 45.000 tonnellate, con un flusso giornaliero medio di 125 ton, circa 5 convogli da 27 ton/cad. Legambiente e WWF che nell'area diPenna hanno già un ricorso pendente al TAR sul progetto del cementificio Escal, hanno depositato le proprie osservazioni in opposizione, nelle quali sono evidenziate diverse forti criticità. Ci si è trovati infatti di fronte a evidenti contraddizioni e carenze, a partire dallo studio sull'impatto e ...