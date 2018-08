IMDbPro è un’app indispensabile per i professionisti dell’intrattenimento

tuttoandroid

(Di giovedì 30 agosto 2018)è un'applicazione che permette aidell'intrattenimento di trovare e connettersi con i contatti del settore dello spettacolo. L'app offre la possibilità di effettuare ricerche tra i profili di oltre 4 milioni di persone, ottenere informazioni di contatto e di rappresentanza per oltre 300.000del settore, accedere ai titoli in sviluppo, esplorare il database di film e crediti e utilizzareTrack per seguire persone e titoli e tutti gli aggiornamenti dell'industria dello spettacolo. L'articoloè un’appper idell’intrattenimento proviene da TuttoAndroid.