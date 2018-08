FRANCESCA INAUDI/ È Margherita Hack in Illuminate (Rai 3) : "Delle donne si parla poco - e non è solo retorica" : FRANCESCA INAUDI racconta Margherita Hack nel docufilm Illuminate : "Di lei ho scoperto la curiosità. La vera sfida è stata parla re di astrofisica con un linguaggio comprensibile".(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Illuminate - su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne : quattro attrici per quattro grandi donne in un format che mescola fiction e narrazione diretta: questo il nucleo di Illuminate, nuovo programma al via su Rai 3 il prossimo 2 settembre alle 20.30, che sarà presentato in anteprima a Venezia.prosegui la letturaIlluminate, su Rai 3 quattro attrici raccontano grandi donne pubblicato su TVBlog.it 24 agosto 2018 17:41.