hwbrain

: Iliad termina l'offerta a 5.99 euro, altre 200k Sim per quella a 6.99 euro, e dopo? - - AppleFeedNews : Iliad termina l'offerta a 5.99 euro, altre 200k Sim per quella a 6.99 euro, e dopo? - - asprn7 : #iliad termina la promozione a 5,99€ #rivoluzioneiliad cosa avranno in mente x il futuro? -

(Di giovedì 30 agosto 2018)ha ufficializzato che l’offerta a 5.99(30 Giga) èta, e sono disponibiliSim per l’offerta a 6.99(40 Giga): e cosa ci si può aspettare per il futuro?Se siete interessati all’offerta con minuti, sms illimitati e 30 Giga di traffico dati mensili di, vi informiamo che sfortunatamente il nuovo operatore hato le sottoscrizione e adesso l’offerta da 5.99non è più attivabile per i nuovi clienti.l’offerta a 5.99Sim pera 6.99, e? at HWBrain.it.