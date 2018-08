Ilaria Cucchi | «E adesso | voglio guardare negli occhi Salvini»

Caso Cucchi al Festival di Venezia/ Video - Ilaria dopo la "dedica" a Salvini : "guardo il cielo e..." : Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e Ilaria, sorella di Stefano Cucchi. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a Venezia, è l'occasione giusta per chiarire.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 17:28:00 GMT)

'Sulla mia pelle' - sette minuti di applausi. Il lungo abbraccio di Ilaria Cucchi a Jasmine Trinca e Alessandro Borghi : Durante i sette minuti di applausi che hanno seguito la prima proiezione di 'Sulla mia pelle', al Festival di Venezia, Ilaria Cucchi ha voluto abbracciare Jasmine Trinca e...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Voglio incontrare questo famoso ministro Salvini" : Sette minuti di applausi al Festival di Venezia 2018 per il film di Alessio Cremonini che ricostruisce e racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto il 22 ottobre 2009 all'ospedale Sandro Pertini di Roma una settimana dopo esser stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti.A quasi dieci anni di distanza la verità chiesta a gran voce dalla famiglia sta iniziando ad emergere anche in ...

Festival di Venezia 2018 - lacrime e abbracci per ‘Sulla mia pelle’. Ilaria Cucchi : “Voglio guardare Salvini negli occhi” : Sette minuti di applausi convinti hanno accolto la fine della proiezione ufficiale, nella Sala Darsena del Lido di Venezia, di ‘Sulla mia pelle’, il film di Alessio Cremonini, con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi, che ha aperto oggi pomeriggio la sezione Orizzonti della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attore commosso fino alle lacrime alla fine ha stretto in lungo abbraccio la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, ...

“Voglio incontrare Salvini - fargli abbassare quello sguardo”. La rabbia e la commozione di Ilaria Cucchi per "Sulla mia pelle” : Al Festival di Venezia hanno terminato da poco di proiettare "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita di suo fratello, Stefano Cucchi, morto per le percosse ricevute dopo il suo arresto. Ilaria Cucchi posta su Facebook la sua prima reazione. commozione per il film, diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi. rabbia per la violenza della Polizia, per quel "modo di pensare violento e ignorante" ...

Ilaria Cucchi - una vita nel nome della giustizia per il fratello Stefano : La sua biografia parla di una mamma come tante, due figli , e un evento che fa la storia della cronaca nera nazionale: quel fratello perso troppo in fretta occupa le prime pagine di tutte le testate, ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Sul volto di Stefano i segni della solitudine” : Ilaria Cucchi ha ricostruito in aula il suo rapporto con il fratello Stefano e le circostanze della morte. La donna è stata sentita nell'ambito del processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale.Continua a leggere