Il Two Point Hospital ha appena aperto Grazie per essere stati così… pazienti!

Scacco matto per Two Point Hospital : Violato il DRM DENUVO : Problemi in vista dal reparto “pirateria” di Two Point Hospital, nonostante l’intenzione da parte di SEGA di impedire ai pirati di scaricare illegalmente il gioco, tramite l’introduzione del sistema di protezione DRM DENUVO, la casa nipponica ha inevitabilmente perso il suo paziente, il quale è stato Violato prima del lancio. Two Point Hospital Violato dai pirati Nelle scorse ore Two Point Hospital ...

Two Point Hospital riceve una data d'uscita e un nuovo divertente trailer : Two Point Hospital, il promettente seguito spirituale di Theme Hospital, ha finalmente una data d'uscita. Two Point Studios ha annunciato che il gioco sarà disponibile a partire dal 30 agosto 2018 per PC, Mac e Linux, e per l'occasione ha inoltre pubblicato un trailer che svela l'apertura dei preordini su Steam e su altre piattaforme digitali.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, proprio su Steam Two Point Hospital è attualmente offerto ...