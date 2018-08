Il sindaco del Pd che difende Salvini | Sbagliato indagarlo per la Diciotti

Il sindaco di Avellino - del M5S - ha 'copiato' il programma del sindaco di centrodestra di Verona : È bufera sul sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, dopo la scoperta che l'introduzione alle dichiarazioni programmatiche che il sindaco del M5s presenterà al consiglio comunale il prossimo 4 settembre, è identica al programma di governo presentata dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, eletto da una coalizione di centrodestra il 27 giugno dell'anno scorso.A scoprirlo è stata Roberta Mediatore, una giornalista di ...

Il sindaco Brugnaro alla Scuola Grande di San Rocco per la firma del Protocollo di legalità contro il rischio di infiltrazioni mafiose nei ... : Presenti inoltre numerose autorità civili e militari, tra cui il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci, il prefetto e il questore di Venezia, rispettivamente ...

Contrade Nord : ancora nessun intervento del sindaco Pugliese : di Redazione Crotone24news.it Cerrelli: "Le Contrade Nord chiedono attenzione sul trasporto pubblico e sull'argine del fiume Neto vicino alle abitazioni". Il segretario cittadino della Lega-Salvini ...

Rocca di Papa - il sindaco : abbiamo subito la scelta del ministro : Rocca di Papa, askanews, - "Noi abbiamo subito e la stiamo affrontando col buon senso. L'amministrazione sta lavorando con il buon senso, di una buona amministrazione, senza secondi fini, che si è ...

Berlino - la proposta del sindaco : "Vietiamo la vendita delle case agli stranieri" : Il sindaco di Berlino vuole vietare la vendita delle case agli stranieri.Il tutto per affrontare a muso duro, durissimo, la speculazione immobiliare che da diversi anni ha colpito la capitale della Germania. Dove, i prezzi delle abitazioni sono aumentati vertiginosamente. Basti pensare che, infatti, a cavallo fra il 2016 e il 2017, il costo medio di un appartamento lungo la Sprea è cresciuto di circa il 20%.E allora ecco la proposta choc del ...

Crotone - il sindaco firma ordinanza per l’uso dello stadio : Il Crotone è reduce dalla brutta sconfitta all’esordio nel campionato di Serie B ma a tenere banco è anche la questione relativa allo stadio. Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha emanato l’ordinanza che autorizza l’uso dello stadio Ezio Scida per il prossimo incontro casalingo contro il Foggia di domenica prossima ma si tratta di un utilizzo imitato ai vecchi spalti per una capienza massima di 9 mila posti. ...

Stadio Ezio Scida. sindaco Pugliese : risposta “preventiva” del Ministero singolare e preoccupante. Ma ripeto - il Crotone giocherà all’Ezio Scida contro il Foggia : La massiccia manifestazione fatta dai tifosi e non solo perché l’Ezio Scida non chiuda i battenti come vorrebbe la sopraintendenza

Chiesa vandalizzata a Forio : taglia del sindaco : Un'iniziativa che qualcuno potrebbe ritenere estrema ma che ha l'obiettivo di stanare i vandali che hanno attaccato una Chiesa del XIV secolo. Il sindaco di Forio d'Ischia ha istituito una 'taglia' da ...

Serie B : il Crotone giocherà nel suo stadio sotto la responsabilità del sindaco : “Il Crotone domenica giocherà nel suo stadio sotto la mia piena responsabilità”. Lo ha detto il sindaco di Crotone Ugo Pugliese nel corso di una conferenza stampa durante la quale, insieme alla giunta comunale, ha reso note le iniziative per garantire che le gare possano giocarsi allo Scida. Lo stadio non ha l’agibilità per la mancata autorizzazione della Soprintendenza all’uso delle strutture amovibili con le quali ...

La provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca - sui migranti : 'Li mandiamo nelle baracche e negli alberghi i baraccati?' : ...un tetto dignitoso ai messinesi e tenere per qualche anno i migranti nelle baracche? Una cosa del genere farebbe indignare tutto il mondo ed i benpensanti ma dei messinesi nelle baracche il mondo ed ...

Il Crotone può giocare allo Scida : arriva l’ordinanza del sindaco : Domenica la sfida tra Crotone e Foggia, esordio casalingo dei calabresi, si giocherà regolarmente nelll'impianto L'articolo Il Crotone può giocare allo Scida: arriva l’ordinanza del sindaco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

Migranti : la provocazione del sindaco Messina - metto a disposizione baracche (3) : (AdnKronos) - Dall'Europa occorre pretendere più attenzione. "L'Italia da sola non può assumersi l'onere di questo fenomeno" dice. E se a Messina dovessero arrivare altri Migranti? "Dirò no. Anzi, metterò a disposizione le baracche, qualcuno mi deve dire perché un italiano può starci e un migrante n

Migranti : la provocazione del sindaco Messina - metto a disposizione baracche (2) : (AdnKronos) - Per Cateno De Luca il ministro Salvini," al di là del fatto che su tante cose la pensiamo in maniera diversa, ha fatto bene. Badiamo bene, non per la vicenda in sé, perché quando si deve porre un tema in termini forti è ovvio che il fatto specifico rischia di essere 'sacrificato', ma p