ilfattoquotidiano

: Nick Coulter, atleta californiano specializzato in tuffi mozzafiato, riunisce una serie di coraggiosi per una sessi… - italianaradio1 : Nick Coulter, atleta californiano specializzato in tuffi mozzafiato, riunisce una serie di coraggiosi per una sessi… - italianaradio1 : Il salto dalla diga toglie il fiato, che coraggio: questi giovani si tuffano da un’altezza vertiginosa - Noovyis : Un nuovo post (Il salto dalla diga toglie il fiato, che coraggio: questi giovani si tuffano da un’altezza vertigino… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Nick Coulter, atleta californiano specializzato in tuffi mozza, riunisce una serie disi per una sessione di tuffi all’interno di una. I ragazzi si alternano in una serie di performance spettacolari da un’altezza di quasi 23 metri. Le immagini condivise sul canale Youtube dell’atleta hanno catturato l’attenzione del web, portando il video a sfondare il tetto del milione di visualizzazioni. L'articolo Ilil, chesida un’altezza vertiginosa proviene da Il Fatto Quotidiano.