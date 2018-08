Il professor Pietro Croce nominato nella Commissione tecnica consultiva sul ponte Morandi

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 agosto 2018) Il, associato didelle Costruzioni e Teoria di progetto dei ponti dell’Università di Pisa, è statodal presidente della Regione Liguria e Commissario delegato per l’emergenza legata al crollo del, Giovanni Toti, quale membro della “esperta di supporto alle decisioni”. Ilè stato chiamato su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa. La, composta da cinque esperti, ha compiti tecnico-consultivi relativi alla riperimetrazione della zona rossa, al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica e privata, e soprattutto alla valutazione delle proposte presentate in merito alle attività di verifica, consolidamento, messa in sicurezza o demolizione dei tronconi delnon collassati e instabili. “Ringrazio il presidente Toti per la ...