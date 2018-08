“Il ponte Morandi non è sicuro” Spunta una lettera di Autostrade | il Ministero sapeva

Ponte Morandi - Toninelli : “Il crollo di Genova non è tragica casualità. Convenzioni? Montagne di profitti e leggi sbagliate” : Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova non crede alla casualità: “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti. ...

Ponte Morandi - Ministro Toninelli : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità” : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture ...

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Il mistero del documento ignorato : “Il ponte può crollare sulle case” : Il livello di degrado sulla torre del ponte Morandi rimasta in piedi era più alto di quello della gemella crollata la mattina del 14 agosto. «Quattro su una scala di cinque», specifica il presidente della commissione d’inchiesta ministeriale Roberto Ferrazza, un dato superiore rispetto al livello 3 «riscontrato sulla pila 9», cioè quella che si è s...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 agosto : “Il ponte Morandi a rischio”. Autostrade sapeva dal 2011 : Genova – Sette anni fa: “Intenso degrado del Morandi” Nel 2011 Autostrade scriveva: “Il ponte rischia l’inagibilità” Un documento presentato per la “Gronda” ipotizzava la “dismissione” del viadotto di Francesco Ridolfi e Ferruccio Sansa Terrore a Rimini di Marco Travaglio L’altroieri, al Meeting di Rimini, si è temuto il peggio quando Maria Stella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera, con l’aria etimologicamente spensierata di chi ...

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

Ponte Morandi - l’ex ministro Delrio : “Il vertice di febbraio sui tiranti corrosi? Mai avuto segnalazioni. Era un fatto tecnico” : Prima uscita pubblica per l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, dopo la tragedia di Genova. Interrogato sul vertice (a febbraio 2018) tra il ministero dei Trasporti e Autostrade per l’Italia, rivelato dall’Espresso sullo stato di corrosione del Ponte Morandi dice: “Mai ricevuto segnalazioni. Sono lavori tecnici”. L'articolo Ponte Morandi, l’ex ministro Delrio: “Il vertice di febbraio sui ...

Ponte Morandi - scricchiola moncone : “Pronti ad abbatterlo”. Pm confermano anticipazione del Fatto : “Il carro ponte ha certamente aumentato il peso” : Il moncone est del ponte Morandi scricchiola. Rumori sono stati uditi già nella notte e poi ancora in mattinata e hanno portato i vigili del fuoco a prendere la decisione di sospendere le operazioni di recupero degli oggetti personali rimasti nelle case evacuate sotto al viadotto. La procura di Genova è pronta, in caso di concreto pericolo, ad autorizzare l’abbattimento “a dissequestrare e autorizzare l’abbattimento“. A ...

Genova - quando a marzo 2017 Autostrade rassicurava la Regione : “Il ponte Morandi non ha alcun problema strutturale” : Gli “stralli” del ponte Morandi si stavano ossidando e quindi i piloni iniziavano a deformarsi, come avrebbe certificato il Politecnico di Milano appena 7 mesi dopo in un documento pubblicato da Il Fatto Quotidiano. Ma per Autostrade era tutto ok. Lo aveva detto chiaramente il direttore di quel tronco di A10, Stefano Marigliani, all’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giamprendone. “Ho sentito ...

“Il pilone del ponte di Genova si sta incrinando”. L’allarme dei pompieri : forse in arrivo altri crolli : «Non si torna a casa. Il pilone si sta incrinando». L’annuncio dei vigili del fuoco gela la fila scomposta dei residenti di via Fillak, quartiere Sanpierdarena, che ieri hanno passato la notte al Centro Civico di via Buranello. Uno dei piloni del ponte Morandi poggia proprio tra le case popolari dei quartieri Certosa e Sanpierdarena, che ieri nott...

Genova - Protezione civile : “Il ponte è crollato nell’alveo del fiume : ora rimuovere i detriti per scongiurare esondazione” : “Ora la priorità è cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città”. Così il direttore generale della Protezione civile Agostino Miozzo fa il punto sugli interventi dei prossimi giorni dopo il crollo del ponte a Genova. ...

Ponte Morandi - il procuratore capo di Genova : “Il crollo? Non è stata una fatalità ma un errore umano” : “Non è stata una fatalità, ma un errore umano” a provocare il crollo del Ponte a Genova. Così il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha risposto ai giornalisti al termine di un sopralluogo nella zona del Ponte. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo. “Noi dobbiamo rispondere a un asola domanda: perché è successo? – ha detto il magistrato – Questo è il nostro compito e per ...

"Il crollo di ponte Morandi? Una favoletta". La frase agghiacciante sul famoso sito : C'è una polemica che sta infiammando il web in queste ore drammatiche, quelle che fanno seguito al terribile crollo avvenuto a Genova dopo il cedimento di ponte Morandi. Un bilancio terribile, che recita al momento 35 morti ma che potrebbe aggravarsi ulteriormente col passare delle ore, considerando che la protezione civile ha parlato di alcuni dispersi dei quali al momento non si hanno notizie certe.