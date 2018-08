huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il Governo si accomoda a Cernobbio - LZuccotti : RT @HuffPostItalia: Il Governo si accomoda a Cernobbio - HuffPostItalia : Il Governo si accomoda a Cernobbio -

(Di giovedì 30 agosto 2018) La narrazione delgialloverde contro "i poteri forti" può attendere. Le date sul calendario sono già cerchiate in rosso: 7, 8 e 9 settembre, 44esima edizione del Forum Ambrosetti di, il tempio dei poteri forti. Mezzo esecutivo parteciperà, attivamente, a uno degli appuntamenti di punta dell'economia e della finanza italiana. Ad attenderlo banchieri e imprenditori, in un clima di incognite e sfiducia per un'economia che fa fatica, ma anche di timore per le scelte che ilsi appresta a fare in materia di legge di bilancio e grandi questioni industrali, da Ilva ad Alitalia, da Autostrade a Cdp.A Villa d'Este arriveranno il premier Giuseppe Conte e ben sei ministri. Ci sarà Matteo Salvini, ma anche il titolare dell'Economia Giovanni Tria, e poi ancora il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e quello dell'Istruzione Marco Bussetti. ...