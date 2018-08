Il caso della nave Diciotti | stanno per crollare le ipotesi di reato su Salvini

Zanzare pericolose - un caso di Dengue in Friuli. "Venezia sia capofila della disinfestazione per il 2019' : Stiamo parlando di regole e il compito della politica è anche quello di pensare le regole in modo tale che le cose funzionino al meglio, nell'interesse dei cittadini. E la salute dei cittadini è l'...

MIGRANTI DELLA DICIOTTI A ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Cei : nessun caso di scabbia : MIGRANTI alla Cei di ROCCA di PAPA. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:35:00 GMT)

“I migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...

Lampadine alogene vietate dal primo settembre/ Il caso della Valle dei Tempi di Agrigento : Lampadine alogene vietate? Da settembre sarà sospesa la vendita, ecco il motivo. Il provvedimento rivolto soprattutto a quelle con indice di efficenzia energetica inferiore al B.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:06:00 GMT)

Una modella ha 'tradito' Asia Argento e portato alla polizia i messaggi che la inchiodano al caso Bennett : ... calcoli dietro i quali Asia Argento - che comunque resta una vittima di Weinstein e che comunque, anche se a distanza di anni, è stata colei che per prima e agli occhi del mondo ha scoperchiato un ...

caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...

caso Diciotti - indagati Salvini e un funzionario - Il ministro : "Una vergogna - serve la riforma della giustizia" : La Procura di Agrigento, che indaga sul Caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due ...

Di Maio e il caso dell'Ilva "Annullamento della gara non è questione chiusa" : Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva di Taranto e dell'annullamento del bando: 'La questione dell'annullamento della gara non è finita. Per annullarla non ...

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Le misure della polizia di Los Angeles per il caso Asia Argento : X Factor 12 ancora a rischio : La polizia di Los Angeles rende note le misure sul caso Asia Argento, volte a dei dovuti accertamenti dopo le dichiarazioni comparse sul New York Times nella giornata del 20 agosto. La comunicazione è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell'ufficio dello sceriffo, che intende vederci chiaro dopo lo scoop di NYT che ha fatto il giro del mondo. Si tratta quindi di sentire le parti in causa, Asia Argento e Jimmy Bennett, conosciutisi ...

Roma - dossier contrastanti e documenti fasulli : le condizioni del Ponte della Magliana diventano un caso : dossier contrastanti, interessi in ballo e perfino un documento falso che sta facendo il giro delle redazioni. La vicenda del Ponte della Magliana a Roma sta diventando una specie di giallo, tanto che ora anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, vuole vederci chiaro e ha chiesto alla Giunta capitolina un report completo. Relazione che, a quanto trapela dal Campidoglio, dovrebbe essere abbastanza rassicurante, nonostante gli allarmi ...

caso Diciotti - il luogotenente della Guardia Costiera critica il governo : "Imbarazzante" : Sul ruolo della Guardia Costiera nel mar Mediterraneo si è detto tanto. E molto forse si parlerà ancora sugli interventi di salvataggio in favore dei migranti e, in particolare, dell"ultimo evento. Quando la nave Diciotti ha salvato 190 immigrati ma il Viminale sostiene di non essere stato informato.Bene. Nel dibattito pubblico oggi però entrano anche le dichiarazioni, rilasciate in una intervista al Corriere della Sera, da parte del primo ...

C'è un nuovo caso che riguarda la nave Diciotti della Guardia costiera : La nave Diciotti della Guardia costiera, da cinque giorni in mare davanti alla costa dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti, è al centro di un nuovo caso che coinvolge le istituzioni. In poche ore sul suo destino sono trapelate alcune notizie piuttosto contraddittorie che hanno visto come protagonista il ministero dell'Interno, quello delle Infrastrutture e il comune di Pozzallo. Danilo Toninelli, ...