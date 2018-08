ilsussidiario

: #Lavoro IL CASO/ Blockchain, la rivoluzione tecnologica cambia il lavoro ma solo a metà - Domenico_Marra : #Lavoro IL CASO/ Blockchain, la rivoluzione tecnologica cambia il lavoro ma solo a metà - VirginiaLRoss5 : RT @Femore_: @palella @Forbes @helbizofficial A cosa servirebbe la blockchain in questo caso? Solita stupidata vaporware come mille altri p… - Femore_ : @palella @Forbes @helbizofficial A cosa servirebbe la blockchain in questo caso? Solita stupidata vaporware come mi… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) In questa estate è emerso il dibattito sul ruolo che lapuò avere nel mercato del. Meglio non farsi però troppe illusioni, dice EMMANUELE MASSAGLI(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:07:00 GMT)ILVA/ I 5 miliardi che spingono Di Maio a non annullare la gara, di G. SabellaSPILLO/ Tweet o decreti? Il dubbio del Governo che lascia ferma l'occupazione, di G. Larghi