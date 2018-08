Ifa 2018 | i migliori gadget visti finora

HTC U12 Life : dettagli e prime impressioni da Ifa 2018 (video) : Scopri HTC U12 Life nella nostra video anteprima: il nuovo smartphone di fascia media presentato a IFA 2018 con sistema operativo Android, in arrivo da Ottobre a 349 Euro. L'articolo HTC U12 Life: dettagli e prime impressioni da IFA 2018 (video) proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2018 - Samsung presenta il primo tv Qled 8K (e tanto altro) : (Foto: Lorenzo Longhitano) Berlino – L’Ifa di Samsung sarà la consueta dimostrazione di forza a 360 gradi da parte dell’azienda; la società l’ha anticipato con la conferenza stampa che ha dato il via all’esperienza coreana a Berlino anche per quest’anno. Protagonisti dell’evento sono stati televisori, elettrodomestici e smartphone — tutti già in mostra a partire da oggi nello stand Samsung presente in ...

LG G7 Fit una novità assoluta all’Ifa 2018 di Berlino [con un’interessante rapporto prestazioni/prezzo] : Si amplia sempre più l’offerta di dispositivi definiti “di Gamma Media” che offrono soluzioni e prestazioni a livelli molto interessanti. I Produttori Cinesi, prima, e pian piano anche gli altri aumentano le prestazioni dei Device permettendo navigazioni fluide e risoluzioni di livello molto buono, abbinando processori – un tempo (molto recente)- al Top, che fanno ancora la loro bella figura. Così oggi è per il ...

Panasonic festeggia 100 anni : a Ifa 2018 le novità per la casa IoT - TV OLED - foto digitale - cucina smart e Technics - : ... sottolinea la strategia e l'obiettivo aziendali: introdurre innovazione tecnologiche in dispositivi di elettronica di consumo in grado di migliorare non solo la vita degli utenti ma anche il mondo ...

A un anno esatto dalla presentazione della serie On Full Guard, Diesel presenta a IFA 2018 il nuovo modello, caratterizzato dal più grande

Acer a Ifa 2018 - tutte le novità : gaming - laptop e visori VR : Acer sfrutta il palcoscenico di IFA 2018 a Berlino per rinnovare buona parte della sua line-up di laptop, strizzando l’occhio anche alla realtà virtuale e al gaming. L’azienda taiwanese ha presentato le ultime edizioni rinnovate delle proprie linee Swift e Aspire oltre al nuovo visore Acer OJO 500, dedicato alla piattaforma Windows Mixed Reality. Proprio da quest’ultimo parte la conferenza stampa, per mostrare le novità ...

Gamescom 2018 : FIfa 19 - prova : Quest'anno sarà, con tutta probabilità, una sorta di anno zero per FIFA 19. La serie di Electronic Arts, dopo un paio di edizioni di rodaggio, è pronta a sfruttare pienamente le potenzialità del Frostbite. Il motore grafico di DICE, infatti, ha consentito allo sviluppatore canadese di espandere il suo gioco dentro e fuori il campo da gioco, raggiungendo nuove vette di varietà e complessità.Ne è un esempio Il Viaggio. Il terzo capitolo ...

Ifa 2018 : Swift 5 è il notebook più leggero al mondo - : ... che tra le altre consentono al dispositivo autonomia fino a 10 ore Swift 5 è il notebook più leggero al mondo, in queste ore pronto a mostrarsi ad IFA 2018 . E' alimentato dai più recenti processori ...

Ifa 2018 : Acer presenta il notebook Swift 5 e il visore OJO 500 : 'Con un peso inferiore al chilo, Swift 5 è il laptop da 15' più leggero al mondo'. Acer Swift 5 con display da 15 pollici sarà disponibile in Europa a novembre a partire da euro 1099. Il modello con ...

A meno di un anno dalla prima generazione, la danese SKAGEN controllata da Fossil ha presentato ad IFA 2018 lo smartwatch Falster 2

Tra i protagonisti di IFA 2018 sembra certa la presenza di Google Home Max, il grande speaker intelligente da tempo in vendita negli USA

Nilox presenta a Ifa 2018 tre nuovi monopattini elettrici : Roma, 28 ago., askanews, - Nilox, la marca italiana di tecnologia per sport e outdoor del gruppo Esprinet, presenta ad IFA tre nuovi monopattini elettrici che, insieme a hoverboard, skate elettrici ed ...

Ifa 2018 - tutte le novità di quest’anno : Il futuro della tecnologia va in scena a Berlino. Venerdì 31 agosto i riflettori del mondo hi-tech si sposteranno su IFA, la più grande fiera europea dell’elettronica di consumo che dal 1929 fotografa lo stato dell’arte della tecnologia, anticipando i prodotti che saranno sugli scaffali in occasione delle prossime feste di Natale. La manifestazione tedesca è diventata famosa soprattutto per l’audio-video, ma negli anni si è ...