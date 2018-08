IFA 2018 : BlackBerry Key2 LE presentato ufficialmente - : ... un'offerta che include tutte le funzioni di sicurezza che rendono i telefoni BlackBerry gli smartphone Android" più sicuri al mondo. La gamma Key2 LE conserva lo stile iconico di BlackBerry offrendo,...

Lenovo ad IFA 2018 rinnova la sua gamma di Notebook e Chromebook : Lenovo nel corso del suo evento TechLife18, tenutosi a Berlino in occasione di IFA2018, ha presentato la gamma rinnovata di Notebook della famiglia Yoga, i suoi nuovi Chromebook, ed un nuovo modello della famiglia di Notebook professionali ThinkPad X1. Il modello di punta della rinnovata gamma consumer 2-in-1 di Lenovo è lo Yoga c930, un Notebook con schermo da 13,9″ (disponibile sia FullHD che UHD) con uno spessore massimo di ...

IFA 2018 : ecco cosa ha presentato Asus tra ScreenPad e gamma ZenBook : Asus ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro in occasione della fiera IFA 2018, presentando l’intera gamma della famiglia ZenBook con i recenti processori Intel Core di ottava generazione. ZenBook 13/14/15: i laptop più compatti del mondo ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) e ZenBook 15 (UX533) introducono il nuovo display frameless Asus NanoEdge, con cornice ultrasottile sui quattro ...

IFA 2018 : Dell presenta XPS 13 2-in-1 e Inspiron 2-in-1 : Dell presenta due nuove notebook all’IFA 2018 di Berlino: Chromebook e due moDelli di convertibili e il nuovo XPS IFA 2018: Dell presenta XPS 13 2-in-1 e Inspiron 2-in-1 Dell è la prima ad inaugurare gli eventi Della fiera Berlinese Dell’IFA 2018 con la presentazione di due convertibili Inspiron 7000 e 5000 2-in-1, XPS 13 […]

Philips 499P9H - a IFA 2018 il monitor SuperWide da 49'' - : Ma non è tutto: il Momentum 436M6VBPAB è anche il primo display al mondo a raggiungere il nuovo standard VESA DisplayHDR 1000, che consente di ottenere immagini più realistiche e brillanti con ...

IFA 2018 - grandi visioni in anteprima (e in 8K) : Se li guardi in fotografia, sembrano tutti uguali e poco emozionanti. Ma dal vivo i tv sono i prodotti tecnologici che, ancora, più di tutti suscitano l’«effetto wow». Oggi ci è successo a IFA, la grande fiera della tecnologia di Berlino, dove abbiamo visto in anteprima i nuovi schermi di Samsung. Tutta la famiglia è stata rinnovata, ma l’attenzione maggiore l’ha avuta un modello appena nato e destinato, probabilmente, a rivoluzionare ancora una ...

BlackBerry Key2 LE è ufficiale a IFA 2018 - con un prezzo più abbordabile : Nel corso di IFA 2018, che si sta svolgendo in questi giorni a Berlino, BlackBerry ha presentato il suo nuovo medio gamma, BlackBerry Key2 LE. L'articolo BlackBerry Key2 LE è ufficiale a IFA 2018, con un prezzo più abbordabile proviene da TuttoAndroid.

Honor Play vs Pocophone F1 : primo confronto da IFA 2018 (video) : Entrambi presentati in questi giorni, Pocophone F1 e Honor Play sono due smartphone che puntano a conquistare grazie al loro altissimo rapporto qualità prezzo. Li abbiamo entrambi tra le mani ad IFA 2018, e ve li mostriamo testa a testa in un primo confronto. L'articolo Honor Play vs Pocophone F1: primo confronto da IFA 2018 (video) proviene da TuttoAndroid.

Honor mostra Honor Magic 2 a IFA 2018 - con fotocamera slide e ricarica a 40W : Al termine della presentazione di Honor Play nel corso di IFA 2018, il produttore cinese anticipa Honor Magic 2, che sarà presentato molto presto. L'articolo Honor mostra Honor Magic 2 a IFA 2018, con fotocamera slide e ricarica a 40W proviene da TuttoAndroid.

Sony lancia uno speaker con Google Assistant e nuove cuffie Type-C a IFA 2018 : A IFA 2-018 Sony presenta un nuovo speaker con Google Assistant e un paio di cuffie con cancellazione del rumore e connessione USB Type-C. L'articolo Sony lancia uno speaker con Google Assistant e nuove cuffie Type-C a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 : le novità Logitech G - Jaybird e Ultimate Ears - : Prezzo e Disponibilità I nuovi auricolari per lo sport Jaybird X4 saranno disponibili nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale di Jaybird a partire da Settembre 2018 al ...

IFA 2018 - Samsung : Note 9 - 5G - Tv 8K ed elettrodomestici intelligenti : ... Samsung sta realizzando l'implementazione delle reti di prossima generazione e prevede, entro la fine dell'anno, di introdurre negli Stati Uniti il primo servizio a banda larga domestico al mondo ...

Yale annuncia ad IFA 2018 l’integrazione tra le serrature smart e le Philips Hue : Se qualcuno forza un accesso di cui non possiede la chiave, le Philips Hue possono attivarsi e illuminare la casa di un rosso intermittente L'articolo Yale annuncia ad IFA 2018 l’integrazione tra le serrature smart e le Philips Hue proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 - i migliori gadget visti finora : Pur non essendo dispersiva come il Ces di Las Vegas, l’Ifa di Berlino è un’altra manifestazione hi tech piuttosto tosta da raccontare in tutte le sue sfumature. A Berlino si radunano per mostrare al mondo i propri prodotti sia i grandi nomi del settore che le piccole realtà e le startup meno conosciute, i primi all’interno di megapadiglioni riservati esclusivamente o quasi alle proprie attività, le ultime confinate ...