Ibrahimovic multato per uno schiaffo nel derby di Los Angeles E in MLS è polemica

Mls - Ibrahimovic condannato dalle riprese tv : multato per aver schiaffeggiato un avversario : Zlatan Ibrahimovic, stuzzicato da Lee Nguyen nel match tra i Los Angeles Galaxy e i Los Angeles Football Club, ha reagito mettendo le mani in faccia all’avversario. Il regolamento della Mls prevede che è vietato mettere le mani sul collo o sulla faccia di un avversario e questo ha comportato una sanzione pecuniaria per l’ex stella di Inter, Milan e Juventus. Nessuna sanzione sportiva invece, poiché le immagini non consentono ...