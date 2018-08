Iata | passeggeri aerei +6 | 2% luglio

Firenze : capotreno lasc Iata a terra dal macchinista prende il taxi per raggiungere i passeggeri : Ha controllato che alcuni passeggeri fossero scesi e che gli altri fossero saliti e poi ha dato il via libera per ripartire. Peccato che poco prima che si richiudessero le porte è saltata di nuovo ...

Treno guasto fra Roma e Firenze : 180 passeggeri bivaccano sulla massiccIata sotto il sole : Pomeriggio da dimenticare per i 180 passeggeri dell'Intercity Roma-Firenze, che si era fermato per due ore in aperta campagna nel comune di Castiglion Fiorentino, Arezzo,, per un guasto tecnico: il ...