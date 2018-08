' I vigili del fuoco sono eroi moderni ma sono troppo pochi'

Auto precipita in un canale - recuperata dai vigili del Fuoco - : I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti nella mattinata del 28 agosto a Villanova Canavese , Torino, dove un'Autovettura era caduta in un canale. I sommozzatori, dopo aver ...

Crollo Ponte Genova - Usb vigili del Fuoco : “C’è amianto tra i detriti” : “C’è presenza di amianto tra i detriti del viadotto Morandi di Genova, che mette a rischio la salute pubblica e quella dei soccorritori che, nel caso dei Vigili del Fuoco, sono i primi esposti a eventuali contaminazioni”. Lo scrive in una nota Costantino Saporito, Usb Vigili del Fuoco. “Fino alla fine degli anni Novanta, sappiamo che l’amianto era una presenza rilevante nella costruzioni e da Amatrice in poi in caso ...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera : In corso a Genova, nella zona interessata dal Crollo del ponte Morandi, il recupero dei reperti per liberare il greto del Polcevera. Le operazioni dei vigili del fuoco procedono anche in base alle indicazioni della Procura. L'articolo Crollo ponte Genova: i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio in palazzina del centro - salvato dai vigili anziano : Pescara - Un Incendio nella tarda mattinata di oggi nella centralissima via Trento a Pescara dove le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, su una veranda chiusa di un appartamento del quinto piano. Il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha permesso anche di trarre in salvo una persona anziana che era all'interno dell'abitazione. Non ci sono stati feriti e il rogo è stato domato. ...

Terremoto Molise : 974 interventi vigili del Fuoco : Dall’inizio degli eventi sismici i vigili del Fuoco hanno effettuato 974 interventi di cui 131 verifiche senza inagibilità nelle ultime 24 ore. A Guglionesi risultano 30 edifici o appartamenti con inagibilità totale e 11 parzialmente agibili; a Larino sono 23 gli edifici o appartamenti chiusi e due con inagibilità parziale. Sono 77 i pompieri impegnati giornalmente, 29 i mezzi, 9 le squadre per verifiche, 12 i funzionari tecnici e 3 le ...

Maltempo Genova : allagamenti a Boccadasse - sul posto i vigili del fuoco : Intense piogge nella zona di Boccadasse, a Genova: segnalati allagamenti tra cui alcuni locali di un bar. Sul posto i vigili del fuoco di Genova Est. Nel frattempo un’altra squadra di pompieri è al lavoro in piazza Palermo. L'articolo Maltempo Genova: allagamenti a Boccadasse, sul posto i vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

La Calabria devastata dal maltempo - Ferro : 'Serve un distaccamento permanente dei vigili del Fuoco a Ricadi' : Il governo regionale sembra non vedere che un'intera provincia sta sprofondando nelle buche che ogni temporale continua a disseminare lungo le strade, isolando le comunità e danneggiando l'economia. ...

Maltempo in Calabria - fulmine incendia albero nel Vibonese : interventi dei vigili del Fuoco - evacuazioni e crolli : Un albero incendiato dopo essere stato colpito da un fulmine in via Paradiso a Jesi, piante cadute in strada a causa di vento pioggia e grandine vicino a Filottrano, 5-6 ettari di sterpaglia bruciati ad Acqualagna. Molti in Vallesina e nel Pesarese gli interventi dei Vigili del Fuoco alcuni dei quali dovuti al Maltempo. Nel Filottranese si e’ registrata anche una forte grandinata: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare diverse ...

I vigili del fuoco tra fiction e realtà : Innanzitutto quello emanato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , INGV, : 'si può sostenere che, l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui rischio sismico, rischio idrogeologico ...

Maltempo - oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco nel Vibonese : Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dalle ore 17 di ieri alle ore 6:00 di questa mattina a causa del Maltempo che ha flagellato la costa. Le intense precipitazioni hanno prima colpito la ...

Terremoto Molise : 755 interventi vigili del Fuoco : Sono 755 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise dall’inizio degli eventi sismici ad oggi. Il personale delle due unita’ mobili di Campobasso ed Isernia, supportato dai funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, ha lavorato senza sosta nei centri interessati dal Terremoto del 14 e 16 agosto scorso. Sono 123 le verifiche statiche condotte con inagibilita’ totale o parziale accertate, ...

Fiamme a Sarbia - elicottero e vigili del Fuoco al lavoro : La Spezia - Proseguono da un'ora circa le opere di spegnimento di un vasto incendio divampato nella zona di Sarbia. Sul posto sono presenti i volontari dei Vigili del Fuoco che stanno lottando per ...

Germania - enorme incendio a sud-est di Berlino : munizioni della II Guerra Mondiale ostacolano le operazioni dei vigili del fuoco [GALLERY] : 1/21 ...