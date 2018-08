Hunt | Showdown avrà una modalità single player | ma solamente per una settimana

Gamescom 2018 : Hunt : Showdown in arrivo su Xbox One come parte di Xbox Game Preview : Iniziamo questa conferenza Microsoft con ottime notizie per gli utenti Xbox, è stato infatti annunciato che Hunt: Showdown arriverà anche sulle console Microsoft. Parliamo di un FPS con elementi PvE e PvP in cui delle squadre da due giocatori devono andare a caccia di mostri facendo attenzione anche agli altri avversari umani, da quello che abbiamo potuto vedere dal trailer (che trovate alla fine di questa news) la cooperazione rivestirà un ...