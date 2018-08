motorinolimits

: Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso - BarbaraPremoli : Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso - MotoriNoLimits : Guida al GP d’Italia con Red Bull e Toro Rosso - massimolanza : RT @cpdavini: Faccino @DoctorWine1 per il nostro Brunello di Montalcino DOCG Vigna di Pianrosso Riserva Santa Caterina d'Oro 2012 che ricev… -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Dall’Eau Rouge alla Parabolica in soli sette giorni: dal Belgio il Circus si è catapultato a Monza per correre sul tempio italiano della velocità, dove andrà in scena il GP. Il più atteso degli ultimi anni, probabilmente, con la Ferrari e Sebastian Vettel chiamati dalla marea rossa che come al solito invaderà l’Autodromo a … L'articoloal GP d’Italia con RedMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.