GUE PEQUENO Foto | Ho tanti featuring da giocarmi | nuove collaborazioni in

Gué Pequeno ha annunciato l’uscita del nuovo album “Sinatra” : In arrivo il 14 settembre The post Gué Pequeno ha annunciato l’uscita del nuovo album “Sinatra” appeared first on News Mtv Italia.

GUÉ PEQUENO/ Con Elodie e Michele Bravi per Nero Bali - ma sui social infiamma la polemica (Battiti Live 2018) : Anche Gué PEQUENO sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1. (Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:35:00 GMT)

Gué Pequeno/ Nuovi progetti in arrivo? (Battiti Live 2018) : Anche Gué Pequeno sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1. (Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Gué Pequeno : novità in arrivo insieme a Sfera Ebbasta - Charlie Charles e Shablo : Ecco cosa bolle in pentola The post Gué Pequeno: novità in arrivo insieme a Sfera Ebbasta, Charlie Charles e Shablo appeared first on News Mtv Italia.

Guè Pequeno/ “I ragazzini mi ascoltano per i selfie non per il rap!” - poi le frecciatine a Ghali e Fedez… : Guè Pequeno parla della sua musica: “I ragazzini mi ascoltano per i selfie non per il rap!”, poi arrivano anche le nemmeno troppo velate frecciatine a Ghali e Fedez...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:37:00 GMT)