GSK Consumer Healthcare partner di Smile Train per aiutare i bambini affetti da

(Di giovedì 30 agosto 2018) GSK, tra i principali player al mondo nella salute orale con prodotti anche ad uso specialistico, ha annunciato oggi una nuovaship della durata di 5 anni con, organizzazione benefica internazionale dedicata all’infanzia, nota per il suo impegno sostenibile nella gestione di uno specifico problema reversibile: la labiopalatoschisi. Fornendo la necessaria formazione e istruzione,permette ai medici nei diversi paesi in cui opera di effettuare interventi chirurgici garantendo un’assistenza completa e gratuita per restituire il sorriso aida questa malformazione. Ogni anno, a livello globale, 1 bambino su 700 nasce con labioschisi o palatoschisi, che costituiscono il principale difetto congenito in molti paesi in via di sviluppo. Vale a dire circa 200.000che nascono ogni anno con il cosiddetto “labbro leporino”, ...