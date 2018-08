Grey' s Anatomy 15 | in arrivo ' storie sanguinarie e orribili'

Giacomo Gianniotti - il dottor DeLuca di Grey’s Anatomy : ‘Vorrei essere cattivissimo e strano’ : Giacomo Keaton Gianniotti è un bravo ragazzo. E lo sa lui così come lo sappiamo noi (per dire, è andato volontario ad Amatrice per dare una mano dopo il terribile terremoto). Piombato su un set cult come quello dell’infinita serie tv Grey’s Anatomy con il ruolo del dott. Andrew DeLuca, non si è certo montato la testa. La quindicesima stagione del medical drama andrà in onda dal 27 settembre sulla statunitense ABC con uno speciale di ...

«Grey’s Anatomy 15» : il debutto in uno speciale di 2 ore : Ellen Pompeo ci scherza su. «Un dramma? Al Grey’s? Non è possibile… sono cazzate. È il nostro secondo nome», cinguetta l’attrice confermando la voce di una première di Grey’s Anatomy più lunga del solito. Andrà in onda sul canale statunitense ABC il prossimo 27 settembre e avrà la durata «monster» di due ore, un modo per trainare la quindicesima stagione in maniera nuova, ardita, ...

Grey's Anatomy 15 : per Jo e Alex vita di coppia e lavoro in un clima molto ‘caldo’ : Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di US Magazine Camilla Luddington, l'attrice che da ben sette stagioni interpreta la specializzanda Jo Wilson in Grey's Anatomy, ha rilasciato qualche dettaglio sulla vita e le nuove avventure che affronteranno i neo sposini Jo ed Alex. Luna di miele e vita di coppia sono solo alcune delle anticipazioni di cui parla la bella attrice che preannuncia una stagione ricca di divertimento e dramma in un ...

Nei nuovi episodi di Grey’s Anatomy un ritorno dal finale della 14ª stagione (foto) : L'abbiamo vista solo nell'ultima parte della quattordicesima stagione, ma nei nuovi episodi di Grey's Anatomy in onda da settembre su ABC negli Stati Uniti e da novembre in Italia su FoxLife ci sarà ancora la giovanissima Peyton Kennedy. Il suo nome forse dirà poco ai telespettatori del medical drama, ma il suo volto è quello riconoscibilissimo di Betty, l'adolescente ragazza-madre aiutata da Amelia ad uscire dalla dipendenza dall'alcol. ...

Il triangolo Owen-Teddy-Amelia in Grey’s Anatomy 15 sarà “diverso da quello con Cristina” : anticipazioni da Kevin McKidd : Il nuovo triangolo amoroso al centro di Grey's Anatomy 15 sarà una versione più matura dei precedenti, assicura il regista e attore Kevin McKidd, che nella serie interpreta il traumatologo Owen Hunt. La nuova stagione del medical drama sarà tutta incentrata sull'amore, ma come sempre in Grey's Anatomy non c'è amore senza drammi: il ritorno di Teddy Altman (Kim Raver) a Seattle con in grembo il figlio di Owen, proprio mentre lui si è ...

Possibili apparizioni di April in Grey’s Anatomy o Station 19? Sarah Drew sul potenziale ritorno in ShondaLand : La sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy ha lasciato perplessi tanto gli spettatori più affezionati quanto l'interprete Sarah Drew: l'attrice non ha nascosto il dispiacere di vedere il suo ruolo terminare senza l'auspicato lieto fine, quello che avrebbe visto la Kepner tornare con Jackson Avery e ricostruire la loro famiglia con la piccola Harriet. C'è però di buono che il personaggio di April, insieme all'altro cancellato dalla ...

Perché Sarah Drew è stata licenziata da Grey’s Anatomy : “April era di troppo - il suo personaggio era finito” : Sarah Drew è stata licenziata da Grey's Anatomy Perché ormai il suo personaggio, quello della traumatologa April Kepner, era considerato superfluo. Per la showrunner Krista Vernoff non aveva più nulla da dire, aveva già esaurito tutto il suo potenziale nelle stagioni precedenti ed era ormai di troppo nell'affollato quadro di personaggi della serie. Questo è quanto ha raccontato l'attrice a The Hollywood Reporter, in una lunga intervista in ...

Grey euro s Anatomy : una folle teoria sulla celebre serie tv fa impazzire i fan : C'è grande attesa per la stagione numero 15 di Grey's Anatomy , in onda in America dal prossimo 27 settembre sugli schermi della ABC e, secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, i ...

Grey's Anatomy : una folle teoria sulla celebre serie tv fa impazzire i fan : C'è grande attesa per la stagione numero 15 di Grey's Anatomy , in onda in America dal prossimo 27 settembre sugli schermi della ABC e, secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, i ...

Grey’s Anatomy : una folle teoria sulla celebre serie tv fa impazzire i fan : C"è grande attesa per la stagione numero 15 di Grey"s Anatomy, in onda in America dal prossimo 27 settembre sugli schermi della ABC e, secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, i nuovi episodi saranno carichi di emozioni. L"ospedale più famoso della tv, questa volta, oltre alle emergenze di tutti i giorni, regalerà spazio anche a grandi storie d"amore.Infatti i produttori di Grey"s Anatomy hanno soprannominato l"imminente ...

Grey's anatomy - Sarah Drew : "Ecco perché non ci sarà più April" : A tre mesi dal finale di stagione di Grey's anatomy che ha visto la sua uscita di scena, Sarah Drew parla per la prima volta, in un'intervista a The Hollywood Reporter. Nessun rancore o rabbia verso la produzione dello show o verso la showrunner Krista Vernoff, che hanno deciso che sia lei che Jessica Capshaw (Arizona) avrebbero finito con la quattordicesima stagione la loro avventura al Seattle Grey Sloane Memorial."Stavo osservando il ...

Sarah Drew di Grey’s Anatomy devastata dal licenziamento : “Ho pianto - April e Jackson dovevano tornare insieme” : A tre mesi dal finale di stagione che ha segnato il suo ultimo episodio nella serie, Sarah Drew di Grey's Anatomy parla per la prima volta del suo licenziamento, avvenuto per mere scelte creative della showrunner Krista Vernoff che ha voluto eliminare il suo personaggio per lasciare spazio a nuove storyline. In una lunga intervista a The Hollywood Reporter, l'attrice non nasconde il dispiacere di aver dovuto svestire i panni del suo ...

Nel primo episodio di Grey’s Anatomy 15 la luna di miele di Alex e Jo - Camilla Luddington a nozze anche nella realtà : Le riprese del primo episodio di Grey's Anatomy 15 sono appena terminate e dagli scatti apparsi in rete dal set, oltre che dalle rivelazioni del cast, si possono già intuire alcuni contenuti della première. Sicuramente ci sarà ampio spazio per la protagonista Meredith Grey, per i fratelli Andrew e Carina DeLuca che sono tornati insieme in ospedale ma anche per il nuovo triangolo che si profila all'orizzonte tra Owen, Amelia e Teddy, tornata a ...

In Grey’s Anatomy 15 in arrivo un triangolo amoroso atipico : “Basta rivalità tra donne per un uomo!” : In Grey's Anatomy 15 il ritorno diTeddy Altman a Seattle è destinato a portare scompiglio nella vita di Owen e di conseguenza in quella di Amelia. Il finale della quattordicesima stagione ha aperto di fatto un nuovo triangolo amoroso, quello tra il cardiochirurgo in dolce attesa e gli ignari ex coniugi Hunt-Shepherd, nuovamente vicini dopo le esperienze di affido del piccolo Leo e della sua giovane madre. Rimasta incinta dopo una notte ...