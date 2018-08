GP Monza | al giovedì spunta Lewis Hamilton Le FOTO più belle della giornata

Formula 1 - giallo Hamilton : salta il giovedì di Monza per motivi personali : Lewis Hamilton è il grande assente di oggi a Monza , dove si apre il fine settimana del Gp d'Italia di Formula 1. L'inglese della Mercedes, leader del Mondiale, ha disertato 'per motivi personali ', ...

F1 – Lewis Hamilton salta il giovedì pre-gara a Monza : il motivo dell’assenza : Lewis Hamilton non sarà presente oggi a Monza nel giovedì pre-gara dedicato a stampa e tifosi: il motivo dell’assenza del britannico della Mercedes E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia, valido per il 14° appuntamento della stagione 2018 di F1. Dopo lo spettacolo di ieri ai Navigli a Milano, dove i ferraristi hanno sfrecciato sulle loro monoposto in un mini circuito di circa 1km, i piloti sono pronti ...