GP Italia | gli orari del weekend in TV In chiaro ovunque

Vuelta 2018 – Oggi la sesta tappa : ancora un arrivo in volata - occhi puntati sugli Italiani : Velocisti protagonisti nella sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018: ancora un arrivo in volata nel grande giro iberico Dopo la vittoria di Clarke sul traguardo di Roquetas de Mar, i ciclisti della Vuelta di Spagna si preparano per una nuova sfida tutta per velocisti. Importanti novità per quanto riguarda la classifica generale prima della partenza della sesta tappa della corsa spagnola: Molard è stato penalizzato di 20 secondi e dunque ...

Quincy Promes al Siviglia : dopo il corteggiamento “Italiano” l’esterno sceglie la Liga : Quincy Promes lascia lo Spartak Mosca per approdare al Siviglia, il calciatore olandese è stato corteggiato da Milan e Roma in estate Quincy Promes vola al Siviglia. L’esterno olandese, ex Spartak Mosca, è stato corteggiato da diversi club durante l’estate, anche del nostro campionato. Milan e Roma sono state in contatto con gli agenti del calciatore, senza però affondare il colpo. L’ha spuntata dunque il Siviglia, che si ...

Migranti - è scontro Salvini – Macron. Il ministro dell’Interno : “Oltre 48mila respingimenti dalla Francia - taccia e non dia lezioni agli Italiani” : scontro tra Francia e Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle affermazioni di Emmanuel Macron: "Più di 48.000 respingimenti alle frontiere francesi con l'Italia dall'anno scorso, altro che solidarietà e accoglienza. Macron abbia il buon gusto di tacere e non dare lezioni agli italiani".Continua a leggere

BankItalia crea un portafoglio di Titoli di Stato cinesi : L'ex Celeste Impero [VIDEO], la Cina, convertitasi solo negli ultimi anni ad una particolare forma di economia di mercato di stampo socialista sta, pian piano, diventando una potenza economica mondiale con cui tutti gli altri Paesi devono fare i conti. Ecco perché anche il nostro ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, è partito per una importante missione governativa nella Repubblica Popolare cinese. E, a quanto affermato dallo ...

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo giovedì 30 agosto. Programma - orari e tv : Quarta giornata degli US Open, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows a New York, dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa dei tabelloni individuali (maschile e femminile). In casa Italia il protagonista sarà il solo Fabio Fognini che alle ore 11 locali, le 17 italiane, scenderà sul Court 5 e se la vedrà contro l’australiano John Millman (n.55 del mondo) con cui l’azzurro non si è mai incontrato ...

LETTURE/ Chi ha cominciato la guerra civile che parte dagli Usa e arriva all'Italia? : "Ogni guerra è una guerra civile" aveva scritto Pavese nel '47. Aveva ragione: oggi se ne combatte un'altra, più nascosta e più subdola. PAOLO VALESIO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Roberto Roversi, la sinistra è una prigione ma si può uscire, di P. ValesioLETTURE/ Simone Weil e il "grosso animale": come limitare il male in politica?, di P. Valesio

Affari a 4 Ruote Italia - Antonello Salzano a TvBlog : "Non posso più togliere la coppola - ecco perché! Già dopo il promo - mi cercano per chiedermi consigli" : A partire da giovedì 30 agosto 2018, alle ore 21:25, su DMAX, andrà in onda la prima edizione Italiana di Affari a 4 Ruote.Antonello Salzano, detto Nello, avrà il compito di testare, valutare e acquistare le auto, individuate da Salvatore Nobili soprannominato Donald, al fine di portarle via al miglior prezzo.prosegui la letturaAffari a 4 Ruote Italia, Antonello Salzano a TvBlog: "Non posso più togliere la coppola, ecco perché! Già dopo ...

UE - ULTIMATUM ALL'Italia SE NON VERSERA' I CONTRIBUTI/ Di Maio - gli ipocriti e il nodo dei migranti : Oettinger minaccia l'Italia "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 00:35:00 GMT)

Offerte telefonia mobile agosto 2018 : migliori promozioni minuti e internet di TIM - Vodafone - Wind e Tre Italia : Offerte telefonia mobile agosto 2018 le migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia Offerte telefonia mobile agosto 2018: migliori promozioni minuti e internet di TIM, Vodafone, Wind e Tre ...

Virus di fine estate / Ultime notizie : sono 80mila gli Italiani costretti a letto : Virus di fine estate, Ultime notizie: sono addirittura 80mila gli italiani costretti a letto in questo periodo dell'anno. Raffreddore e disturbi gastrointestinali protagonisti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 21:40:00 GMT)

Rocca di Papa - Sami - Unhcr - : "Italia deve essere orgogliosa di ospitare questi rifugiati" : "L'Italia dovrebbe essere orgogliosa del fatto che i rifugiati siano accolti qui". Così Carlotta Sami dell'Unhcr, uscendo dal Centro di accoglienza "Un mondo migliore" di Rocca di Papa, dopo aver ...

Diretta / F1 Milan Festival 2018 streaming video e tv - Vettel fa sorridere tutti : "Devo migliorare l'Italiano" : Diretta F1 Milan Festival 2018 streaming video e tv, programma dell'evento che porterà la Formula 1 alla Darsena di Milano con la Ferrari (oggi 29 agosto)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 20:58:00 GMT)

Ue - Oettinger : "Gravi sanzioni se Italia taglia fondi" : Dopo l'annuncio del vicepremier Luigi Di Maio, che dopo il no dell'Europa alle ripartizioni dei migranti aveva commentato: "Siamo pronti a tagliare i fondi Ue", arriva la risposta senza sconti del ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 29/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,7 miliardi di euro, in ribasso, -9,77%,, rispetto ai precedenti 1,89 miliardi. I ...