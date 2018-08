Governo diviso per la Stabilità 2019 | aumento delle minime e pensioni anticipate i

RIFORMA PENSIONI 2018/ Minima a 780 euro e ricalcolo : Governo Lega-M5s diviso (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione Minima: Governo diviso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:40:00 GMT)

Pensioni : contributo di solidarietà o ricalcolo? Governo diviso : Servono almeno 5 miliardi Cosa deciderà alla fine il Governo, dove un ruolo non marginale spetterà al ministro dell'Economia, Giovanni Tria? Sulla base dei precedenti si può dire che il contributo di ...

Autostrade - Governo diviso sull’ipotesi nazionalizzazione : Il M5S, con il ministro Toninelli, evoca la nazionalizzazione. Tre le ipotesi: il subentro di Anas, la costituzione di una Newco o un commissario ad hoc. Ma la Lega frena. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti: Non penso che «la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza». Allo studio l’impugnazione della clausola sull’indennizzo in caso di stop alla concessione. In arrivo la legge speciale per ...

Nazionalizzare? Governo diviso. Giorgetti : 'gestione Stato non garantisce maggior efficienza' : Se Toninelli e Salvini sono assolutamente in sintonia e spingono perché determinate strutture tornino nelle mani dello Stato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio pensa che non sia la ...

Atlantia calo in Borsa/ Azioni a -8 - 9%. Governo diviso su nazionalizzazione autostrade : Atlantia in Borsa fa registrare un nuovo calo. Pesano le dichiarAzioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Atlantia recupera in Borsa. Governo diviso sulla storia delle concessioni : Scatta la rimonta del titolo Atlantia in Borsa , dopo il tracollo avvenuto all'indomani del disastro di Genova . Nella seduta di ieri 17 agosto 2018 il titolo è riuscito a recuperare il 6% del suo ...

Rimbalzo per il titolo Atlantia in Borsa (+5 - 68%). Governo diviso : Di Maio attacca - Salvini cauto : Atlantia ha messo a segno un primo Rimbalzo dopo lo scivolone della vigilia in Piazza Affari a seguito del crollo del Ponte di Genova. Il titolo, ieri sotto del 22%, ha guadagnato oggi il 5,68% a 19,34 euro, esprimendo una capitalizzazione di 15,97 miliardi, vale a dire 770 milioni in più che nella seduta precedente. Vivaci gli scambi per oltre 11,...

Crollo Genova - Salvini : Governo non è diviso - giornali vergognosi : Roma, 17 ago., askanews, - Nel Governo sulla prospettiva di revocare la concessione a Autostrade per l'Italia dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova 'non c'è nessuna divisione'. Così Matteo Salvini,...

Rimbalzo per il titolo Atlantia in Borsa. Governo diviso : Di Maio attacca sulla revoca - Salvini cauto : È una giornata positiva per Atlantia in Borsa. Nelle prime operazioni in apertura delle contrattazioni, la società che controlla Autostrade per l’Italia era salita a +7 per cento e il titolo era stato sospeso per eccesso di rialzo. Una volta riportato negli scambi il valore si è assestato a 19,23 euro, con una variazione a +5,2 per cento....

Genova - revoca concessione - Governo diviso. Di Maio : «Sentenza sono i 40 morti». Salvini : «Ne parleremo dopo» : È scontro totale tra il governo e Autostrade dopo la minaccia dell'esecutivo di stracciare la concessione in capo alla controllata dalla famiglia Benetton. Ma nella maggioranza le...

Revoca concessione - Governo diviso. Di Maio : «Passeranno sul mio cadavere». Salvini : «Ne parleremo dopo» : È scontro totale tra il governo e Autostrade dopo la minaccia dell'esecutivo di stracciare la concessione in capo alla controllata dalla famiglia Benetton. Ma nella maggioranza le...

Revoca concessione - Governo diviso. Di Maio : 'Passeranno sul mio cadavere'. Salvini : 'Ne parleremo dopo' : È scontro totale tra il governo e Autostrade dopo la minaccia dell'esecutivo di stracciare la concessione in capo alla controllata dalla famiglia Benetton. Ma nella maggioranza le posizioni sembrano ...

Di Maio - "M5s diviso? Non siamo contro i vaccini"/ Ultime notizie Governo : "non ricattabili dai mercati" : Di Maio e i temi del Governo: 'M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo'. Ultime notizie, Ministro 'non ricattabili dai mercati'.

Di Maio - “M5s diviso? Non siamo contro i vaccini”/ Ultime notizie Governo : “non ricattabili dai mercati” : Di Maio e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non siamo contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)