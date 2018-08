hwbrain

: RT @pierluigitenci: - pierluigitenci : RT @pierluigitenci: - enr1ca : @Nubulina @La_Pampe @nattydoctor @Pinzauti7 @signor_w0lf Invito alla lettura - AppleFeedNews : Google Go: lettura vocale dei contenuti web - -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Con l’introduzione dell’ultimo smartphone Pixel 3,ha ottenuto un grandissimo successo, ma ora il suo obiettivo è un’altro, nonché ottenere l’attenzione della popolazione mondiale sulle sue applicazioni.Esattamente nella giornata di ieri, precisamente alle ore 12:00,ha svolto un evento in Nigeria per discutere delle nuove funzionalità che verranno aggiunte all’applicazioneGo con il prossimo aggiornamento.Go: importante aggiornamento in arrivoSembra dunque una giornata ottima per la piattaforma Android Go di, dato che, dopo l’aggiornamento dell’applicazioneMaps(che ora dispone esattamente di 39 lingue parlate perfettamente), a seguire c’è proprioGo, con l’introduzione della dettatura, che agevolerà il lavoro all’interno dei siti web, dato che la dettatura permetterà un lavoro più semplice per i web writer e per i lettori in ...