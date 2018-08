Gone - non il solito procedural. Su Infinity la serie con Chris Noth : Chris Noth è un volto che il pubblico femminile conosce benissimo. Divenuto celebre dando charme e romanticismo al Mr. Big di Sex and the City, ha costruito una carriera rispettabilissima grazie a ruoli che hanno valorizzato tanto la sua grande prestanza fisica quanto la sua innata eleganza. Ciò non vuol dire che i personaggi da lui accettati siano stati tutti lusinghieri. Basti pensare al Peter Florrick interpretato in The Good Wife, acclamata ...

Genova - la famiglia di Mondovì : «Siamo vivi solo perché non abbiamo superato quel furGone» : Proprio dietro il furgone verde del Basko, già diventato il simbolo della tragedia di Genova, viaggiava l’auto di una famiglia di Mondovì, in provincia di Cuneo. Papà Alfio, mamma Agnese e il loro Andrea, due anni, in vacanza a Ceriale, Savona, il 14 agosto avevano deciso di andare a Genova a visitare l’acquario, perché sembrava dovesse piovere da un momento all’altro, e di andare in spiaggia non se ne parlava. Non avevano nessuna fretta, e ...

In Onda - Gianluigi ParaGone : «Sarei contento che L’Ultima Parola tornasse in Rai. Con Orfeo e Maggioni certe cose non si potevano dire» : Gianluigi Paragone Nella Rai del futuro, quella dalle tinte giallo-verdi che sta prendendo forma, dovrebbero trovare spazio anche idee sovraniste e fuori dal cosiddetto racconto mainstream. Gianluigi Paragone se lo augura e, con il M5S, ci sta lavorando. A proposito: ma la politica non doveva più mettere becco sul servizio pubblico? Intervenendo a In Onda, ieri sera il senatore ed ex conduttore ha auspicato il ritorno in Rai de L’Ultima ...

Carceri - AntiGone : “Di nuovo in crescita il numero di detenuti. Ma non c’è nessuna emergenza sicurezza stranieri” : “Non c’è un’emergenza sicurezza connessa agli stranieri”, il tasso di detenzione dei non italiani “è diminuito di oltre 2 volte negli ultimi 10 anni”. Mentre aumenta – seppur di poco – il numero totale di carcerati che sono 58.759. I nuovi ingressi sono “stati 24.380 nei primi mesi del 2018”, meno rispetto alle 25.144 persone del primo semestre dello scorso anno. Segno di un’attività criminale non in aumento. Questa è la fotografia scattata da ...

Conversano - 54enne spazzino muore investito dal suo furGone. Cgil : "Non doveva essere solo" : L'uomo stava cercando di riparare il mezzo che si era fermato. L'incidente poco dopo le 7 di mattina, probabilmente dovuto alla rottura dei freni o a un cortocircuito dell'impianto elettrico

Famiglia distrutta nell'incidente sull'A1 a Frosinone : indagato autista del furGone : Il mezzo guidato dall'uomo intorno alle 13 di domenica si è scontrato con la Fiat Punto su cui viaggiavano padre, madre e il loro figlio di sei mesi. Il sospetto della polizia stradale è che possa essersi distratto mentre parlava al cellulare

Tour de France – Dall’assoluzione di Froome al paraGone con Valentino Rossi - Nibali motivato : “anche se non vinco posso essere l’ago della bilancia” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali alla vigilia della partenza del Tour de France 2018: lo Squalo dello Stretto motivato e carico per la Grande Boucle Parte ufficialmente oggi il Tour de France 2018: il grande ciclismo torna protagonista per un nuovo appuntamento super appassionante, di tre settimane, sulle terre Francesi. Dopo la vittoria al Giro d’Italia, Chris Froome, tra polemiche e contestazioni, dopo l’assoluzione dal caso ...

Brasile fuori dal Mondiale - è processo a Neymar : ma quanto ha deluso Gabriel Jesus? Non regge il paraGone con il ‘Fenomeno’ : Il Brasile esce dal Mondiale di Russia 2018, in patria è processo a Neymar, ma la vera delusione è Gabriel Jesus: il ‘nuovo Ronaldo’ non è ancora pronto per un paragone così pesante Triplice fischio, il tabellone della Kazan Arena segna un risultato clamoroso: Brasile-Belgio finisce 1-2. La squadra verde-oro, considerata come una delle favorite per la vittoria finale dei Mondiali di Russia 2018, si è fermata ai quarti di ...