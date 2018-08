Golf – Cervino Open | L’amateur Giacomo Fortini si porta al comando

sportfair

: RT @ItalianProTour: Com'è il campo del Cervino Golf Club - - ExcelsiorPlanet : RT @ItalianProTour: Com'è il campo del Cervino Golf Club - - GolfToday_it : La buca 15 del Cervino Golf, occhio al gioco corto - BruschiSandra : RT @GolfToday_it: La vetta del Cervino è azzurra oggi. Partono benissimo Saracino e Piotoni. -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ad un giro dal termine sono in corsa per il titolo anche Stefano Pitoni e il dilettante Jacopo Albertonisi èto in testa con 127 colpi (67 60, -9) al termine del secondo giro del, torneo dell’Alps Tour e sesta tappa stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in corso alClub(par 68). Il giovane azzurro, autore con 60 (-8) del miglior score di giornata, ha due colpi di vantaggio sullo svedese Sebastian Petersen, secondo con 129 (-7). In terza posizione con 130 (-6) sono in corsa per la vittoria Stefano Pitoni e il dilettante Jacopo Albertoni, in compagnia dei francesi Anthony Renard e Alexandre Daydou e dell’inglese Benjamin Wheeler. Ha buone possibilità di inserirsi per la lotta al titolo anche il campione in carica inglese James Sharp, ottavo con 131 (-5). Non hanno superato il taglio per un colpo Guido ...