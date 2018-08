Gli hotel più strani e curiosi del mondo

Aosta - la fiGlia del turista fa pipì vicino all’hotel : albergatore prende il padre a bastonate : Su Tripadvisor è comparsa alcuni giorni fa la recensione di Audrey Goodridge che asserisce che lei e la sua famiglia sarebbero stati "malamente attaccati" dal titolare dell'Hotel Mignon lo scorso sabato 18 agosto. Ma la versione dell'uomo è nettamente diversa da quella dei turisti.Continua a leggere

Hotel o Villaggio turistico : quale sceGliere? : Uno dei punti focali dell'esperienza è l'animazione che non manca mai in nessun Villaggio e cerca di coinvolgere i vacanzieri in vari tipi di attività di gruppo, tornei, feste e spettacoli. Preso ...

Briatore e il dibattito sullo sviluppo della Costa Smeralda in Regione : 'Gli hotel devono migliorare anche il loro livello' : Il vicepresidente Peru: 'convertire anche le strutture già esistenti'. 'Certo, è indubbio che servano nuovi posti letto per le strutture alberghiere della Sardegna, non solo sulla Costa Smeralda, ma ...

“Li hanno beccati!”. Sì - la notizia arriva adesso : Al Bano sceGlie lei. A cena insieme - poi in hotel : Esiste una coppia artistica più chiacchierata di questa? Parliamo di Al Bano Carrisi e Romina Power. Il Leone di Cellino San Marco e la ‘spalla artistica’ hanno da sempre fatto sognare gli italiani. Il loro rapporto è stato sempre al centro delle cronache rosa. Forse, però, non come in questo periodo. Al Bano e Romina da quel ritorno sul palco del Festival di Sanremo hanno stravolto le loro vite. Non solo quelle di Checco Zalone in ...

Napoli - la frenata deGli hotel : torna il turismo 'mordi e fuggi' : La questione viene osservata con pacatezza dal mondo degli albergatori i quali spiegano per bocca del presidente di Federalberghi Izzo che 'il trend di crescita non può essere infinito e comunque i ...

Stash dei The Kolors - fermato in hotel per un follow : "Serve un risveGlio generale" : Stash dei The Kolors torna a far parlare di sé dopo l'aggressione subita qualche settimana fa, coinvolto in una lite a difesa di una ragazza. Il terreno è sempre quello di Instagram, su cui il frontman della band è molto attivo, con 775mila seguaci all'attivo.Secondo quanto raccontato sui social, il cantante sarebbe stato placcato in un hotel di Riccione da un gruppo di ragazze che gli hanno chiesto di ricambiare il "segui" su Instagram. ...

Hotel House - il ghetto deGli stranieri dove non si può entrare : All"Hotel House gli italiani non possono più entrare. La struttura residenziale di Porto Recanati, costruita negli anni "60 a seguito del boom economico, è ora un ecomostro fatiscente preda degli immigrati che lo occupano.L"enorme edificio cruciforme è infatti regno di spaccio e prostituzione, e con il passare degli anni è diventato una "no-go area" dove non è affatto prudente avvicinarsi. Agli italiani non è più consentito transitare, se non ai ...

WEST NILE - PRIMO CASO IN ALTO ADIGE/ Psicosi febbre del Nilo : Veneto - scattano le disdette neGli hotel : Un turista di 64 anni è stato ricoverato per il virus WEST NILE in ALTO ADIGE: l'uomo di 64 anni è stato trasportato a Bolzano e poi a Verona ed è in gravi condizioni(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:53:00 GMT)

Calciomercato - Gli ultimi due giorni di trattative all’Hotel Melià di Milano : Il conto alla rovescia sta per scadere: gli ultimi pirotecnici colpi di mercato verranno registrati all’Hotel Melià L'articolo Calciomercato, gli ultimi due giorni di trattative all’Hotel Melià di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Hotel fantasma e case pollai. L'estate furbetta deGli affitti : I furbetti operano anche in vacanza. La Guardia di Finanza ha messo sotto la lente d'ingrandimento i proprietari di seconde e terze case per gli affitti in località turistiche. I controlli portati a termine sono stati 895, di cui la metà ha consentito di scovare irregolarità. Sono 539 le violazioni rilevate. I casi più numerosi si sono registrati in Puglia, dove, su 310 interventi 100 sono state le violazioni riscontrate, ma anche in Toscana, ...

Ospizio-pollaio a Sassari e hotel fantasma a Taormina. Case vacanza - 50% deGli affitti irregolare : Una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. E' quanto emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terze Case nelle località balneari, di montagna e nelle città d'arte nell'ambito degli interventi predisposti in occasione dell'estate. Su 895 controlli effettuati 539 sono irregolari e, di questi, 450 sono risultati affitti in nero. Le regioni dove si sono ...

Effetto Venezia non porta presenze neGli hotel : 'Poi chiaramente il fatto di trovare una città piena di eventi, luci e persone avrà sicuramente un ritorno di immagine positivo, ma siamo molto lontani da 'effetti' sull'economia della ricezione ...

La famiGlia Beckham in Indonesia durante il terremoto : «Fuggiti in un hotel da 5mila sterline al giorno» : La famiglia Beckham al completo era in Indonesia durante il terremoto. David, Victoria e i quattro figli hanno sentito le scosse che hanno devastato Lombok e dopo il panico hanno fatto i bagagli per...

